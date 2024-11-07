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ТАСС

На Украине назвали безосновательными слова о втягивании Польши в войну

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Флаги Польши и Украины
Флаги Польши и Украины.
Источник изображения: © AP Photo, Czarek Sokolowski

Речь идет о высказываниях министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского, который обвинил Владимира Зеленского в желании втянуть Варшаву в конфликт с Москвой, призывая ее перехватывать ракеты над Украиной

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. МИД Украины назвал безосновательными и неприемлемыми слова министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского, заявившего, что Владимир Зеленский хочет втянуть Варшаву в конфликт с Москвой, призывая ее перехватывать ракеты над Украиной.

"Считаем безосновательными утверждения вице-премьер-министра - министра цифровизации Республики Польша. <...> Говорить о якобы стремлении Украины втянуть Польшу или другие страны в войну представляется как минимум неприемлемым", - говорится в комментарии на сайте украинского МИД.

В ведомстве выступили с утверждением, что перехват российских ракет и дронов над украинской территорией якобы "отвечает интересам безопасности самой Польши". В украинском МИД призвали "сохранять и укреплять солидарность между Украиной и Польшей", выразили надежду, что "правительство разделяет такую цель".

Заявление Гавковского прозвучало 4 ноября. Киев неоднократно поднимал вопрос о возможности использования мощностей западных соседей, чтобы сбивать воздушные цели над украинской территорией. 31 октября Зеленский обвинил западных союзников, в том числе Варшаву, в отсутствии желания перехватывать ракеты над Украиной. Помимо того, он упрекнул польские власти в нежелании передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, несмотря на предварительные договоренности.

Несмотря на то что Польша вместе с западными партнерами направляет помощь Украине, между Киевом и Варшавой регулярно возникают серьезные противоречия, которые выливаются во взаимные обвинения. Одним из камней преткновения стал вопрос поставок украинской агропродукции, против чего выступали польские фермеры, опасавшиеся обвала цен на внутреннем рынке. Противостояние вылилось в многомесячные блокировки ими КПП на границе двух стран. В последнее время причиной нового витка напряженности во взаимоотношениях двух стран стала тема приостановленной украинским Институтом национальной памяти в 2017 году эксгумации жертв Волынской резни. В Варшаве заявили, что будут блокировать вступление Украины в ЕС, пока не решится вопрос эксгумации. 

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