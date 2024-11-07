Литва продолжает предоставлять военную помощь Украине

ЦАМТО, 6 ноября. МНО Литвы продолжает поддерживать Украину, предоставляя военную помощь. На минувшей неделе ВСУ были отправлены электрогенераторы, боеприпасы, минометные мины, а также другое оборудование, необходимое для подготовки к зиме.

Ранее МНО Литвы уже поставило по запросу властей Украины в качестве военной помощи бронетранспортеры М-113, оборудование для противодействия БЛА, зимнее обмундирование и снаряжение, боеприпасы для гранатометов "Карл Густав", интеллектуальные дистанционные системы инициирования взрыва RISE-1 разработки литовской компании RSI Europe, электрогенераторы, погрузчики, прицепы и т.д.

С начала конфликта на Украине общий объем помощи Литвы Киеву превысил миллиард евро, а военная помощь на данный момент составляет более 705 млн. евро.

Министр национальной обороны Литвы Л.Кащюнас 4 ноября посетил Киев, где встретился с министром обороны Украины Р.Умеровым. В ходе переговоров обсуждалось предоставление Украине дополнительной военной помощи. В частности, было заявлено о намерении в ближайшее время отправить ВСУ тепловизоры, БЛА и другое оборудование.

Еще одной темой переговоров стала программа развития БЛА в Литве и изучение опыта и уроков конфликта на Украине при разработке беспилотников.

Литва выделила дополнительно 10 млн. евро на приобретение для ВСУ БЛА различных типов у литовских производителей в следующем году.

Кроме того, в следующем году Литва планирует выделить 30 млн. евро на нужды Коалиции по разминированию, а также внести вклад в артиллерийскую инициативу Чехии и инвестировать в оборонную промышленность Украины.

Встреча завершилась подписанием меморандума о взаимопонимании по вопросу сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Минобороны Украины, МНО Литвы, Министерством экономики и инноваций Литвы и Министерством стратегических отраслей промышленности Украины с целью поддержки производства оружия и боеприпасов и реализации других проектов в оборонной промышленности.