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ТАСС

Эксперт Кумар назвал возможные шаги Трампа для завершения конфликта на Украине

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Кандидат в президенты от республиканской партии бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии бывший президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo / Steven Senne

Профессор факультета международных исследований Университета имени Джавахарлала считает, что одним из первых шагов станет сокращение помощи Киеву

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноября. /ТАСС/. Одним из первых шагов избранного президента США Дональда Трампа, направленных на завершение конфликта на Украине, станет сокращение помощи Киеву. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС индийский эксперт-американист, профессор факультета международных исследований Университета имени Джавахарлала Неру Арвинд Кумар.

"Я думаю, первое, что он сделает, он наладит работу с американским Конгрессом. Он будет следить за тем, чтобы медленно и неуклонно, какую бы помощь они ни оказывали, особенно военную помощь Украине, это замедлялось", - сказал он. "Я думаю, Трамп приложит все усилия, чтобы увидеть прекращение конфликта, - отметил эксперт. - Он будет работать над этим".

По его мнению, очевидно также, что США "нужно работать с Украиной, чтобы увидеть, как в этом регионе происходит мирное урегулирование путем переговоров". "С другой стороны, я думаю, что у него уже есть мнение и в отношении России", - добавил Кумар.

"Это займет время несмотря на то, что избранный президент Трамп уже дал понять, что в течение 24 часов он положит конец конфликту. Но это не так просто", - указал эксперт, подчеркнув, что в целом в ближайшее время большинство шагов нового президента США "принесут хорошие дивиденды миру и стабильности".

Как добавил Кумар, если говорить о кризисе на Ближнем Востоке, подход Трампа ясен. "Я думаю, он уже дал понять, что будет мирное урегулирование путем переговоров", - сказал он.

Об отношениях с Индией

Касаясь будущего развития отношений Вашингтона с Нью-Дели, Кумар указал, что "во внешней политике США в отношении Индии будет преемственность". "Фундамент, заложенный между Индией и США, настолько прочен, что они продолжат все, что инициировали в предыдущий срок", - отметил он.

"Так что, будь то стратегическое партнерство или инициативы по критически важным и новым технологиям, я думаю, что результаты будут очень позитивными", - добавил эксперт.

Выборы в США

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по прогнозам Fox News, Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров.

Помимо президента и вице-президента, американцы выбирали треть Сената и всю Палату представителей Конгресса, а также губернаторов 11 штатов и 2 территорий. 

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