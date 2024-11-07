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Военное обозрение

Сделаны снимки истребителя F/A-18F ВМС США с большим количеством ракет, включая новейшие AIM-174

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Источник изображения: topwar.ru

В Соединенных Штатах на юге Калифорнии состоялись масштабные учения Gray Flag 2024. На них впервые были сделаны снимки палубного истребителя F/A-18F Super Hornet с большим количеством ракет на борту, включая новейшие AIM-174.

Об этом сообщает обозреватель американского журнала The War Zone Говард Альтман.

На кадрах показан боевой самолет с полной боевой нагрузкой. Она включает четыре новейшие авиационные ракеты AIM-174B класса «воздух-воздух», три ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM и две ракеты AIM-9X Sidewinders для ближнего боя. Также присутствует инфракрасная система поиска и слежения IRST и тепловизионная система наведения ATFLIR.

Источник изображения: topwar.ru

По мнению экспертов, такая тяжелая нагрузка в большинстве ситуаций не может использоваться для операций на борту корабля из-за ограничений для веса самолета при посадке на палубу, но может оказаться крайне полезной для наземных миссий.

На кадрах Super Hornet сопровождают F-35C, также относящийся к ВМС, и истребитель F-15E, представляющий американские ВВС. Увешанный ракетами и оборудованием F/A-18 входит в состав 9-й испытательно-оценочной эскадрильи VX-9.

Источник изображения: topwar.ru

Помимо ВВС и ВМС США, в учениях участвовали подразделения Корпуса морской пехоты, американской армии, а также неназванные союзники. Мероприятие проходило на военной базе Пойнт-Мугу в Калифорнии.

AIM-174B является версией зенитной ракеты SM-6, запускаемой с воздушной платформы. Альтман считает, что данное оружие сыграет для ВМС США ключевую роль в будущих воздушных боях, особенно в случае полномасштабного вооруженного конфликта с Китаем в Тихоокеанском регионе.

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Страны
Китай
США
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-15
F-18
F-35C
SM-6
Super Hornet
Проекты
Военные учения
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