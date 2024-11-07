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Военное обозрение

Польское издание: ни одна страна не способна организовать свою ПВО только с помощью зенитных ракет

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Источник изображения: topwar.ru

В условиях современных реалий и развития беспилотных военных технологий армии всех стран мира столкнулись с неспособностью организовать свою противовоздушную оборону только с помощью зенитных ракет.

Как отмечает польское издание Defence24, сбивать беспилотники противника ракетами слишком дорого. Так, американский эсминец USS Carney всего за шесть месяцев в акватории Красного моря выпустил ракеты на сумму более 72 миллионов долларов по дронам хуситов стоимостью всего в один миллион долларов.

Вооруженный конфликт на Украине и боевые действия на Ближнем Востоке показали, что ни одна страна, в том числе США, в настоящее время не способна организовать свою ПВО, используя только ЗРК. Все больше стран начинают использовать специальные средства воздушного нападения, которые стоят в несколько раз дешевле, чем ракеты, которыми их сбивают.

Стоимость средств, применяемых для борьбы с дронами, нередко превышает стоимость самих беспилотников. При этом, как можно убедиться, исходя из опыта украинского кризиса и миссии по сопровождению судов в Красном море, применение БПЛА носит массовый характер, что затрудняет работу ПВО.

Современные зенитные системы разрабатывались с расчетом на то, что им придется вступить в контакт с такими вооружениями, как самолеты 5-го и 6-го поколения, а также гиперзвуковые, баллистические и крылатые ракеты. При этом они не рассчитаны на отражение массовых атак недорогих в производстве и гораздо более примитивных беспилотных средств.

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