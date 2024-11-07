Три крейсера типа "Тикондерога" останутся в строю до 2030-х годов

Министерство ВМС США намерено продлить эксплуатацию трех крейсеров класса "Тикондерога" сверх ожидаемого срока службы. Как уточняет Naval News, предполагается, что крейсеры "Геттисберг", "Чосин" и "Кэйп Сент-Джордж" останутся в строю с 2026 по 2029 годы.

Издание отмечает, что все три крейсера получили обширные обновления корпуса, инженерии, а также боевых систем в рамках расширенной программы модернизации. "Геттисберг" и "Чосин" завершили обслуживание в 2023 и 2024 годах соответственно, а "Кэйп Сент-Джордж" проходит ремонт по графику и вернется в строй осенью 2025 года.

Крейсер "Чосин", США Википедия

Как и недавно объявленное продление срока службы 12 эсминцев класса "Арли Бёрк", сохранение в составе трех крейсеров типа "Тикондерога" направлено на поддержание численности американского флота, пока не набраны необходимые темпы строительства новых кораблей.

"Как бывший член экипажа крейсера типа "Тикондерога" я знаю, насколько эти высокоэффективные корабли важны для флота, и я горжусь их многолетней службой, – заявил министр ВМ СШСА Карлос Дель Торо. – Мы извлекли непростые уроки из модернизации крейсеров и продлеваем срок службы только тех кораблей, которые прошли обновление и способны выполнять миссии в соответствии с современными требованиями".

Naval News напоминает, что решение последовало после того, как крейсер "Чосин" успешно продемонстрировал в море новый механизм перезарядки ракетных пусковых установок.

Ранее, минувшим летом, Пентагон обнародовал график, согласно которому до конца 2027 финансового года (завершится 30 сентября 2027 года) планировалось вывести из эксплуатации все 13 оставшихся в строю крейсеров класса "Тикондерога". Последними в этом списке значились "Геттисберг", "Чосин" и "Кэйп Сент-Джордж".

В конце октября командование американского флота объявило о решении продлить срок службы 12 эсминцев класса "Арли Бёрк" сверх запланированного 35-летнего срока службы. Речь идет о дюжине кораблей первого поколения, построенных в 1990-х годах, которые следовало вывести из эксплуатации к началу 2030-х годов.