В зоне СВО применили 3D-печать для ремонта военной техники

МО: специалисты группировки «Запад» ремонтируют технику с помощью 3D-печати

Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск «Запад» используют 3D-печать для ремонта техники и вооружения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает ТАСС.

«В своей работе специалисты-ремонтники применяют современные технологии, в том числе 3D-принтеры, которые производят необходимые детали», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что военнослужащие также устанавливают на боевые машины комплекты динамической защиты и антидроновые экраны. В частности, отдельные экипажи и расчеты обращаются в ремонтные подразделения с пожеланиями по доработке своих машин.

В сентябре «Известия» писали, что российские войска получили 3D-принтеры для производства запасных частей. Новое оборудование позволяет производить различные детали, включая прокладки двигателей и панели для монтажа электрооборудования.

В июне стало известно, что российские военные в зоне СВО используют 3D-печать для создания механизмов для сброса мин с беспилотников и подставок для безопасной посадки дронов.