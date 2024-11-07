Истребитель JAS-39 "Грипен", предположительно, стал победителем в тендере ВВС Колумбии

ЦАМТО, 6 ноября. Согласно пока неподтвержденным данным, шведская компания Saab с истребителем JAS-39 "Грипен" выиграла тендер ВВС Колумбии по закупке новых многофункциональных истребителей.

Шведская общественная радиослужба SR в новостном выпуске Ekot от 5 ноября озвучила информацию от анонимного источника, согласно которой JAS-39 "Грипен" в рамках проекта стоимостью около 35 млрд. крон (3,2 млрд. долл.) был выбран правительством Колумбии для замены около 20 закупленных три десятилетия назад самолетов "Кфир" израильского производства. В ответ на это объявление акции Saab выросли 5 ноября на 3,4% на Стокгольмской фондовой бирже к 15:06 по Гринвичу.

Представитель Saab заявил агентству Reuters, что компании известна опубликованная в СМИ информация, однако отказался комментировать ее немедленно. Он подчеркнул, что в настоящее время подписанного контракта нет.

Со стороны ЦАМТО напомним, что власти Колумбии стремились приобрести истребители для замены устаревших "Кфир", как минимум, в течение 12 лет, однако проект не продвигался из-за отсутствия достаточного объема финансовых средств. Предполагалось, что "Кфир" должны быть поэтапно сняты с вооружения, начиная с декабря 2023 года.

В 2022 году стало известно, что МО Колумбии включило французскую компанию Dassault Aviation с самолетом "Рафаль" в короткий список претендентов на поставку истребителей нового поколения. Стоимость продажи 16 самолетов оценивается в 15 млрд. песо (3,15 млрд. долл.). Кроме того, изучались предложения от США и Швеции, предлагавших F-16V и "Грипен NG", соответственно.

В декабре 2022 года президент Колумбии Густаво Петро объявил, что страна закупит новые истребители для замены "Кфир", несмотря на то, что проект не был приоритетом до прихода новой администрации к власти в августе. Предпочтение отдавалось Dassault Aviation с точки зрения стоимости и характеристик предложенных самолетов. По словам министра, эксплуатационные расходы "Рафаль" на 30% ниже, чем у "Кфир", а французское предложение было дешевле американского, которое ранее считалось фаворитом.

Предыдущее командование ВВС Колумбии, исходя из стоимости, также рассматривало возможность закупки списанных американских F-16A/B или китайских JF-17 "Тандер". Остальные поступившие предложения не соответствовали предъявляемым требованиям.

В итоге консультативный комитет командующего ВВС Колумбии (COFAC) в июне 2023 года рекомендовал не продолжать процесс, связанный с покупкой бывших в эксплуатации ВВС Дании истребителей F-16A/B MLU "Файтинг Фалкон".

Консультативный комитет рекомендовал отказаться от покупки датских самолетов, так как это решение влекло за собой значительные затраты на последующую модернизацию, а самолеты имели малый остаточный технический ресурс. Дания предлагала ВВС Колумбии шесть F-16A/B по цене 15 млн. долл. за единицу.

Таким образом, в дальнейшем речь шла только о закупке новых самолетов в количестве 16 ед. при бюджете около 3,5 млрд. долл. В декабре 2023 года компания Airbus Defence and Space с истребителем "Еврофайтер" подала повторное предложение, став четвертым претендентом на поставку.