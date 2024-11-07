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ЦАМТО

ВС Эстонии получили партию грузовиков Unimog U4000

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Шасси UNIMOG с колесной формулой 4х4 компании Mercedes
Шасси UNIMOG с колесной формулой 4х4 компании Mercedes.
Источник изображения: armiya.az

ЦАМТО, 6 ноября. Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) объявил о поставке Вооруженным силам Эстонии первой партии новых грузовых машин Mercedes-Benz Unimog U4000.

Техника поступит на вооружение мотопехотных и разведывательных подразделений. Автомашины могут применяться в условиях сложного рельефа Эстонии.

Поставляемые компанией AS Veho Eesti Unimog U4000 представляют собой полноприводные грузовые машины грузоподъемностью 2700 кг. Грузовики обладают высокой проходимостью и используются как на дорогах с твердым покрытием, так и на грунтовых. Машина способна преодолевать водные преграды глубиной до 1,2 м, склоны с уклоном более 30%.

Помимо AS Veho Eesti, автомобильную технику для ВС Эстонии поставляют компании Scania Eesti и Volvo Defence AB.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2023 года Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) заключил с компаниями Scania Eesti AS, Veho Eesti и Volvo Defence AB контракт на поставку в течение следующих семи лет военной техники для оснащения силовых структур Эстонии и Латвии. Общая стоимость рамочного соглашения составила около 693 млн. евро. Соглашение включает опцион, предусматривающий продление срока действия договора на 3 года. Соглашение позволяет приобретать по отдельным твердым контрактам технику для ВС, войск территориальной обороны ("Кайтселийт"), полиции и погранохраны Эстонии, а также Министерства обороны Латвии. Всего может быть закуплено около 3 тыс. автомашин.

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Страны
Латвия
Эстония
Компании
Daimler AG
Volvo
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