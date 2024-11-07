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РИА Новости

СМИ раскрыли, что Украина применит в Курской области

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Украинские бронетранспортеры
Украинские бронетранспортеры.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard

Forbes: ВСУ применят БМП Stryker при наступлении ВС Росси в Курской области

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинские военные применят новые бронемашины Stryker против российских сил в Курской области, пишет обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes.

"Неизвестно, как быстро новые БМП Stryker прибудут на Украину. Но очевидно, что украинцы будут делать с этими бронемашинами", — говорится в материале.

Как указал Экс, США в начале ноября объявили о передаче ВСУ 212 единиц БМП Stryker. Он предположил, что украинцы могут снабдить этой бронетехникой свои бригады в Курской области с целью подготовки к отражению контрнаступления российских военных.

Министерство обороны России 1 ноября сообщало, что ВСУ за неделю потеряли свыше 2810 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Курской области и на харьковском направлении. Потери ВСУ составили свыше 2810 военнослужащих, три танка, восемь боевых машин пехоты, в том числе CV-90 шведского производства, бронетранспортер Stryker производства США и 59 других боевых бронированных машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Stryker
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
CV-90
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