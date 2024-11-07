Источник изображения: topwar.ru

Немецкое правительство продолжает вкладывать средства в военную помощь для киевского режима, тогда как Бундесвер не может завершить модернизацию из-за отсутствия на это денег. Как заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, на сегодняшний день нехватка составляет около 6 млрд евро.

Бундесверу для модернизации на следующий год выделили 52 млрд евро, но этого не хватает для реализации всех необходимых программ, нужно еще почти 6 млрд как минимум. Но денег на это нет, но зато есть на поставки оружия Киеву, потому что немецкое правительство не может бросить Зеленского одного против «агрессивной» России.

По состоянию на данный момент, нам выделено €52 млрд. Тем самым нам недостает почти €6 млрд,

— заявил Писториус.

Всего Бундесверу на перевооружение необходимо 58 млрд евро, и если он их не получит, а пока все идет как раз к этому, то придется отложить примерно 100 проектов, закупку очередной партии бронетранспортеров Puma и необходимых боеприпасов, а также замедлятся разработки в области высокоточного оружия.

Между тем, если Трамп все же выполнит свое обещание по сокращению финансирования Украины, Германия становится основным поставщиком вооружений киевскому режиму. И хотя Шольц обещал не увеличивать расходы на украинскую армию, сделать это все же придется. А немецкая подождет, вместо нее все равно воюют ВСУ.