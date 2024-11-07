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Немецкое правительство продолжает вкладывать средства в военную помощь для киевского режима, тогда как Бундесвер не может завершить модернизацию из-за отсутствия на это денег. Как заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, на сегодняшний день нехватка составляет около 6 млрд евро.
Бундесверу для модернизации на следующий год выделили 52 млрд евро, но этого не хватает для реализации всех необходимых программ, нужно еще почти 6 млрд как минимум. Но денег на это нет, но зато есть на поставки оружия Киеву, потому что немецкое правительство не может бросить Зеленского одного против «агрессивной» России.
— заявил Писториус.
Всего Бундесверу на перевооружение необходимо 58 млрд евро, и если он их не получит, а пока все идет как раз к этому, то придется отложить примерно 100 проектов, закупку очередной партии бронетранспортеров Puma и необходимых боеприпасов, а также замедлятся разработки в области высокоточного оружия.
Между тем, если Трамп все же выполнит свое обещание по сокращению финансирования Украины, Германия становится основным поставщиком вооружений киевскому режиму. И хотя Шольц обещал не увеличивать расходы на украинскую армию, сделать это все же придется. А немецкая подождет, вместо нее все равно воюют ВСУ.