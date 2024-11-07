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Военное обозрение

Китайская установка термоядерного синтеза запустила новый цикл физических экспериментов «суперглаз»

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Источник изображения: topwar.ru

Еще не так давно в историческом масштабе бывший довольно отсталым с точки зрения технического прогресса Китай стремительно развивается, осваивая и развивая самые передовые технологии. Это как с Россией, которую еще в конце прошлого и начале нынешнего веков на Западе иначе как «страной-бензоколонкой с 1,5% мирового ВВП» не называли. Теперь такие определения экономике РФ не дают даже в МВФ и Всемирном банке, подконтрольных США.

Об очередном прорывном успехе китайских ученых сообщает официальная газета Министерства науки и технологий Китайской Народной Республики Science and Technology Daily («Наука и техника ежедневно»). Издание со ссылкой на разработчика пишет, что китайский токамак нового поколения «Хуаньлю-3» (HL-3) запустил новый цикл физических экспериментов, впервые включив в него систему цифрового двойника, которая функционирует как «суперглаз».

Токамак HL-3 — это термоядерный реактор в форме тора, который удерживает горячую плазму в термоядерном синтезе с помощью мощного магнитного поля, построенный полностью в Китае. В настоящее время это крупнейшее и наиболее совершенное устройство для магнитного удержания плазмы в стране, которое называют «искусственным солнцем» нового поколения.

Ключевым аспектом работы устройства является выпекание в вакуумной камере, при этом система цифрового двойника выступает в качестве «суперглаза» для этого процесса, создавая цифровую модель в виртуальном пространстве, идентичную физическому объекту, что позволяет в режиме реального времени и с высокой точностью контролировать процесс. Кроме того, это позволит ученым анализировать проведение и результаты экспериментов не только в момент их проведения, но и в последствии в виртуальном виде.

Система цифрового двойника фокусируется на распределении температуры внутри вакуумной камеры и создает точную цифровую модель. Получая данные от нагревателей и физических точек мониторинга температуры, система использует алгоритмы виртуальных датчиков для вывода полного распределения температуры в режиме реального времени.

В Китайской национальной ядерной корпорации ( CNNC) отметили, что применение системы цифровых двойников знаменует собой значительный прогресс в технологии «искусственного солнца», обеспечивая его безопасную и стабильную работу и закладывая основу для разработки комплексного интеллектуального управления.

Исследователи из Юго-Западного института физики (SWIP) в Чэнду, входящего в состав CNNC, которые разработали систему цифровых двойников, заявили, что продолжат изучать потенциал этой технологии в области ядерного синтеза, чтобы еще больше расширить возможности «искусственного солнца».

При этом Китай открыт к международному сотрудничеству в области получения «искусственной солнечной энергии». После запуска в декабре 2023 года HL-3 КНР пригласила ученых со всего мира для достижения общей цели — получения «искусственной солнечной энергии». Перед этим SWIP подписал соглашение с разработчиками Международного экспериментального термоядерного реактора (изначально совместный проект ЕС, РФ, США и Японии) для совместного строительства в будущем термоядерных реакторов и проведения на них экспериментов. Причем Китай уже построил самостоятельно токамак и работает на нем, а аналогичный международный проект планируется завершить только к 2035 году.

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