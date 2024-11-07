Структура импорта ВиВТ Латвии в 2016-2023 гг. по странам-экспортерам

ЦАМТО, 6 ноября. Ниже приведен второй статистический материал, касающийся милитаризации Латвии. В кратком изложении приведены данные по структуре импорта ВиВТ Латвии в 2016-2023 гг. (по данным на октябрь 2024 года).

Поставки вооружений Латвии в 2016-2023 гг. осуществили 10 стран. За 8-летний период объем идентифицированного военного импорта Латвии по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 714,7 млн. долл.

За тот же период Латвия сформировала пакет заказов на закупку вооружений на сумму 1,728 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Латвии в период 2016-2023 гг. занимают США – 305,7 млн. долл. (42,77% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 502,8 млн. долл. (29,1% рынка).

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Латвии в период 2016-2023 гг. занимает Израиль – 130 млн. долл. (18,2% рынка). Сформированный в 2016-2023 гг. портфель заказов составляет также 130 млн. долл. (7,52% рынка).

Третье место в рейтинге занимает Великобритания – 93,3 млн. долл. (13,05%). Новых контрактов в рассматриваемый период не заключено.

Места с 4 по 10 в рейтинге крупнейших поставщиков вооружений Латвии по периоду 2016-2023 гг. занимают Финляндия (88,1 млн. долл., портфель заказов составляет 235 млн. долл.), Дания (26,4 млн. долл., портфель заказов также 26,4 млн. долл.), Швеция (22,9 млн. долл., портфель заказов 18,8 млн. долл.), Франция (16 млн. долл., портфель заказов 24 млн. долл.), Италия (15 млн. долл., портфель заказов также 15 млн. долл.), Австрия (9,3 млн. долл., портфель заказов также 9,3 млн. долл.) и ЮАР (8 млн. долл., портфель заказов также 8 млн. долл.).

Наибольший портфель заказов за рассматриваемый период на поставку ПВН Латвии заключила Германия (654 млн. долл.).

В 2024-2027 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений объем военного импорта Латвии, по оценке ЦАМТО, составит 2,481 млрд. долл. против 479,5 млн. долл. в 2020-2023 гг. и 235,2 млн. долл. в 2016-2019 гг. Это говорит высочайшей степени милитаризации Латвии.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2024-2027 гг. на первое место на рынке Латвии выйдет Германия с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 436 млн. долл.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Латвии в период 2024-2027 гг. занимают США (299,8 млн. долл.).

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Латвии в период 2024-2027 гг. занимает Финляндия (146,9 млн. долл.).

Четвертое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Латвии в период 2024-2027 гг. занимает Норвегия (105,0 млн. долл.).

В целом по состоянию на октябрь 2024 года заказы на поставку ПВН Латвии со сроком исполнения в 2024-2027 гг. имеют 5 стран.

По категории "неизвестный поставщик" (это тендеры, победители которых по состоянию на октябрь 2024 года еще не выбраны с поставкой полностью или частично в рассматриваемый период: прежде всего, это дорогостоящий тендер по приобретению БМП) объем поставок ПВН прогнозируется в объеме 1,485 млрд. долл.

(продолжение следует)

Более подробный материал с таблицами будет опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" №12, 2024.