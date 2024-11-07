Военные расходы Латвии в 2016-2023 гг. и военно-экономический потенциал страны

ЦАМТО, 6 ноября. В России достаточно прочно укоренилось мнение, что армии стран Прибалтики представляют собой миниатюрное и плохо вооруженное воинство.

Для развенчания этого мифа ЦАМТО публикует серию материалов по фактической милитаризации стран Прибалтики (Латвии, Литвы и Эстонии) в 2023-2024 гг.

Кроме того, надо учитывать то, что в странах Прибалтики на постоянной основе размещены крупные контингенты стран НАТО со своим штатным вооружением.

В этой связи не исключено, что в случае еще большего обострения ситуации вокруг Украины, страны НАТО откроют второй фронт против России именно на этом направлении.

Первый блок из 4 материалов посвящен Латвии (второй блок будет посвящен Литве, третий – Эстонии).

Ниже в кратком изложении приведены данные по военным расходам, военно-экономическому потенциалу, структуре импорта ВиВТ Латвии в 2016-2023 гг. и основным закупочным программам ВиВТ в 2023-2024 гг.

Следует отметить, что Латвия провозгласила своей целью сделать Калининград "проблемой" для России. Командующий ВС Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш заявил 15 февраля 2023 года депутатам, что как только Латвия приобретет противокорабельные ракетные комплексы, российский Калининград больше не будет представлять для Латвии "проблему безопасности". Вместо этого Калининград превратится в серьезную проблему для России.

Военные расходы Латвии в 2016-2023 гг.

Военные расходы Латвии в 2023 году составили 1,254 млрд. долл. (2,88% от ВВП). Это абсолютный рекорд для Латвии по объему военных расходов за период 2016-2023 гг. На протяжении всего рассматриваемого периода в абсолютных величинах военные расходы Латвии стабильно возрастали (исключение составил только 2019 год).

В целом за период 2016-2023 гг. военные расходы Латвии составил 5,968 млрд. долл. (2,04% ВВП).

В процентах от ВВП минимальное значение было зафиксировано в 2016 году (1,43%). В 2020 году имел место очень резкий рост этого показателя (2,16%). Некоторый спад по долевому показателю военных расходов в процентах к ВВП имел место в 2021-2022 гг. (2,09 и 2,12%, соответственно). В 2023 году был зафиксирован рекордный показатель за рассматриваемый период (2,88%).

Военно-экономический потенциал Латвии

В рассматриваемый период ВВП Латвии существенно колебался. Минимальный показатель имел место в 2016 году (28,1 млрд. долл.), максимальный – в 2023 году (43,6 млрд. долл.). Экономика Латвии без потерь пережила пандемию COVID-19 – в 2020 году ВВП страны чуть превысил уровень 2019 года (34,4 млрд. долл.), после чего начался существенный рост ВВП.

За период 2016-2023 гг. ВВП на душу населения возрос с 14259 долл. в 2016 году до 23153 долл. в 2023 году. Пандемия COVID-19 на этот показатель влияния не оказала.

По всем годам имел место ежегодный прирост этого показателя. В 2023 году ВВП на душу населения достиг максимального значения за рассматриваемый период и составил 23153 долл.

ВВП по паритету покупательной способности возрос с 52,4 млрд. долл. в 2016 году до 75,3 млрд. долл. в 2023 году. На этот показатель пандемия COVID-19 оказала очень ограниченное влияние: в 2020 году ВВП по паритету покупательной способности составил 59,3 млрд. долл. против 60,6 млрд. долл. годом ранее, после чего имел место резкий рост этого показателя.

За рассматриваемый период численность населения Латвии сократилась: 1,883 млн. человек в 2023 году против 1,969 млн. человек на начало рассматриваемого периода (2016 год). Незначительная убыль населения имела место по каждому году в рассматриваемый период. В целом убыль населения за 8 лет составила 86 тыс. человек. Можно констатировать, что в отношении численности населения Латвия является депрессивной страной.

(продолжение следует)

Более подробный материал с таблицами будет опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" №12, 2024.