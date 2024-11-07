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США проведет испытание гиперзвуковой ядерной ракеты

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Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley / Handout / Reuters
Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley / Handout / Reuters.

Пентагон проведет испытание гиперзвуковой ядерной ракеты Minuteman III

Пентагон планирует провести испытание ядерной гиперзвуковой ракеты Minuteman III вскоре после завершения голосования на выборах. Об этом пишет DailyMail.

По информации американских военных, тестирование является частью долгосрочной программы, которая была запланирована несколько лет назад. Однако проведение испытания в день выборов привлекло дополнительное внимание международных наблюдателей.

Представители Пентагона заявляют, что разработка гиперзвуковых технологий необходима для сохранения стратегического преимущества США. Испытываемая гиперзвуковая ракета обладает чрезвычайно высокой скоростью, что делает ее перехват сложной задачей. Военные ожидают, что ее технические характеристики существенно укрепят как оборонительные, так и наступательные возможности.

В ходе учений межконтинентальная баллистическая ракета преодолеет около семи тысяч километров от базы до атолла Кваджалейн, небольшого острова в северной части Тихого океана. Полет займет около 22 минут.

Эксперты в области обороны отмечают, что испытания гиперзвуковых ракет являются важной частью современного этапа гонки вооружений, так как такие технологии активно развиваются в других странах, включая Россию и Китай.

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Ядерный щит
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