Машинное отделение: как эвакуируют трофейную бронетехнику с поля боя

На пункте сбора можно увидеть как советские, так и западные образцы

По мере продвижения наших войск вперед всё больше различных видов западной бронетехники становятся трофеями. Еще в ходе боев их выводят с помощью ремонтно-эвакуационных машин в тыл. «Известия» побывали на пункте сбора трофейной бронетехники эвакуационного подразделения 1-й Славянской бригады 51-й гвардейской Донецкой армии, узнали, чем воюет враг на донецком направлении, как уничтожают немецкие боевые машины пехоты и как их с поля боя доставляют в тыл.

Как эвакуируют трофейные БМП Marder

На площадке перед нами стоит большое количество трофеев — от советских образцов до западных, разных лет выпуска. Западная техника сосредоточена отдельно, ее не будут использовать в качестве источника деталей или по прямому назначению. Некоторые образцы отправляются на выставки в города России, а самые интересные попадают в руки конструкторов для изучения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Сегодня в наличии три немецких БМП Marder и столько же американских бронеавтомобилей Maxx Pro класса MRAP (бронированные с усиленной минной защитой). Первые — реликты холодной войны, вторые же, наоборот, порождение локальных войн XXI века. Все полностью выгорели изнутри и не подлежат восстановлению. Но на части поверхностей снаружи хорошо читаются белые кресты. На одном из немецких БМП рядом с крестом еще видна и надпись Rheinmetall — марка производителя оружия, остававшаяся неизменной обе мировые войны и дошедшая до сегодняшнего дня.

— Я его подбил FPV-дроном. Между Уманским и Яснобродовкой это происходило, он двигался в нашу сторону. Мы его заметили и начали гонять беспилотником по лесополосе, где он застрял в весенней грязи. Экипаж покинул обездвиженную машину. И мы его допалили, чтобы враги не могли эвакуировать, — рассказывает оператор БПЛА Михалыч из 1-й Славянской бригады.

Михалыч родом из ЛНР, пришел в армию чуть больше года назад добровольцем и стал оператором дрона. Хотя в гражданской жизни был мясником и не имел боевого опыта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Есть еще «Мардер», также подбитый нашей 1-й Славянской. Так же дроном поразили, и гранатометчик добил прямым выстрелом. Это было во время украинской атаки. А первый «Мардер», который мы достали, был не подбитый, а упал в воронку от авиабомбы. Он сейчас находится в Москве, стоит на Поклонной горе, — продолжает экскурсию по немецким машинам Михалыч. — Дедушка тоже воевал против немцев-фашистов. Надо их бить и выгонять с нашей земли.

Немецкие БМП Marder были сняты с производства в 1975 году, но после этого модернизировались. В первую очередь в сторону увеличения бронезащиты, чтобы она выдерживала попадание снаряда основной российской автоматической 30-миллиметровой пушки, которая устанавливается на легкой бронетехнике. Бундесвер применял эти машины в своих иностранных операциях в противопартизанских действиях, хотя их основная задача — работа с танками в общевойсковом бою.

Автомобили класса MRAP

Рядом американские MRAP, история которых — в чем-то зеркальное отражение «Мардера». Они разработаны в конце нулевых как транспорт пехоты для Ирака и Афганистана, где основную опасность представляли мины и обстрелы из стрелкового оружия. Их создавали без оглядки на габариты машины, но с учетом цены и простоты обслуживания, на базе серийного грузовика International. Такие машины стали распространены в армии США и во многих регионах мира, поэтому массово попали и в украинскую армию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Американский броневик эвакуировали с покровского направления с помощью БРЭМ, эвакуационной машины на базе танка. Подгонял я лично БРЭМ. Не жалея живота, как говорится, приходилось вытаскивать, чтобы изучить подробнее ее слабые и сильные места. Выезжали и ночью, и под утро. Камикадзе за нами летали, артиллерия по нам работала, но цепляли тросами и тянули потихоньку, — рассказывает Итальянец, боец эвакуационного отделения ремроты 1-й Славянской. Судя по внешнему виду машины, она получила попадание дроном-камикадзе в двигатель, а до этого потеряла колесо при наезде на мину. Но бронекапсула для десанта выглядит целой, хотя и получила множество попаданий. Машина выгорела изнутри, видимо, после попадания в двигатель.

Сегодня автомобили класса MRAP востребованы на фронте и с нашей стороны, и со стороны врага. Они оказались удобными для транспортировки в прифронтовой полосе благодаря особенностям своего бронирования. Будучи рассчитанными на действия в условиях партизанских засад, машины этого класса одинаково бронированы со всех направлений, а не только в лобовой проекции как классическая бронетехника. Эта особенность оказалась важной в условиях массового применения артиллерии и дронов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Был подбит нашей бригадой, нашими ребятами. Не предназначен для наших грунтов, нашей местности. База у них короткая и узкая, поэтому он очень неустойчивый, — объясняет Студент, командир эвакуационного отделения 1-й Славянской бригады, показывая еще один уничтоженный Maxx Pro. Он говорит, что при наезде на мины десант и экипаж часто покидают машины — они защищают тех, кто внутри, но продолжить движение без одного или двух колес не могут. Поэтому их необходимо эвакуировать или добить раньше, чем их сможет вытащить враг.

Студент в ВС РФ с 2014 года, а в 2023-м выразил желание служить в 1-й Славянской, одном из известнейших соединений Донбасса, которое к тому моменту уже полностью интегрировалось в российскую армию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Мне здесь нравится отношение командиров. Здесь всё по-другому. Мы как одна большая семья, коллектив очень хороший, слаженный. Мы всё делаем вместе, — делится своими впечатлениями Студент.

Дмитрий Астрахань