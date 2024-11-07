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В Китае открыли первый самообучающийся завод на основе ИИ

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Китайская компания Changan Automobile
Китайская компания Changan Automobile.
Источник изображения: Changan Automobile

Китайская компания Changan Automobile открыла в Чунцине интеллектуальный цифровой завод с функциями самообучения, всеми этапами производства на котором в режиме реального времени управляют с помощью одного компьютера. Интеллектуальную архитектуру специально для нового автозавода разработала Huawei.

Телеграм-канал "МашТех" рассказал о подробностях проекта: на предприятии работают 1400 роботов, 650 автономных транспортных средств и 200 автоматизированных рабочих станций, которые "общаются" между собой с помощью мобильных сетей 5G. За реализацию связи отвечает телекоммуникационная компания China Unicom.

На предприятии работают в том числе цифровые двойники, которые помогают моделировать, прогнозировать и оптимизировать всевозможные процессы. ИИ позволяет предприятию обучаться с течением времени, автоматизируя процессы принятия решений. В результате эффективность производства выросла на 20%, затраты снизились на такой же показатель, а энергопотребление сократилось на 19%.


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Страны
Китай
Проекты
AI
ИТ
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