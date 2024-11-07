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ЦАМТО

Airbus Helicopters поставит вертолеты H-225M ССО Нидерландов

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Источник изображения: Фото: mediarenditions.airbus.com

ЦАМТО, 6 ноября. Компания Airbus Helicopters 5 ноября объявила о подписании с Минобороны Нидерландов контракта на поставку 12 вертолетов H-225M "Каракал".

Документ в рамках выставки Euronaval в Париже подписали глава командования материального обеспечения и информационных технологий COMMIT (Material and IT Command) ВС Нидерландов вице-адмирал Ян Виллем Хартман и главный исполнительный директор Airbus Helicopters Бруно Эвен. Соглашение также включает начальный пакет запчастей и услуги поддержки.

Стоимость заказа и сроки поставки официально не раскрываются. Как заявлено, МО Нидерландов выбрало H-225M в июне 2023 года по итогам проведенного тендера. Вертолет может нести широкий спектр оборудования для выполнения различных задач, адаптируется к требованиям заказчиков и может эксплуатироваться в течение многих десятилетий.

В настоящее время ВС Нидерландов эксплуатируют семейство вертолетов AS-532 "Кугар" (H-215M). Вертолеты H-225M поступят на вооружение 300-й эскадрильи специальных операций ВВС Нидерландов. Airbus Helicopters и ВВС Нидерландов будут сотрудничать при адаптации H-225M к требованиям заказчика с целью расширения его возможностей и эффективности при применении в ходе специальных операций.

Благодаря реализуемой Airbus политике постоянного совершенствования, H-225M оснащен новой авионикой, усовершенствованной коробкой передач, бортовыми системами связи и может нести систему вооружения HForce. Максимальный взлетный вес машины увеличен на 160 кг и достиг 11160 кг.

В настоящее время в эксплуатации находится более 350 вертолетов H-225 и H-225M, общий налет которых превышает 880 тыс. часов. В числе покупателей: ВС Франции, Малайзии, Индонезии, Ирака, Таиланда, Сингапура, Мексики, Кувейта, Бразилии и Венгрии.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2023 года госсекретарь Нидерландов по вопросам обороны уведомил Палату представителей парламента страны о решении по итогам тендера закупить 14 вертолетов H-225M "Каракал" компании Airbus для оснащения ССО в рамках проекта "Замена средних многоцелевых вертолетов".

В октябре 2024 года госсекретарь подтвердил намерение реализовать проект закупки средних вертолетов H-225M "Каракал", однако их количество было сокращено до 12 ед. Коррективы были внесены из-за необходимости оставаться в рамках выделенного бюджета при адаптации вертолетов к требованиям сил специальных операций. При этом расходы на адаптацию вертолетов для ССО оказались выше, чем первоначально предполагалось.

Как ожидается, первые новые вертолеты H-225M поступят на вооружение ССО Нидерландов к началу 2030 года. Поставка всех заказанных машин должна быть завершена в 2032 году, на два года позднее первоначально заявленного срока.

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