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ТАСС

В Ростехе рассказали о превосходстве танков РФ над западными в ремонтопригодности

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Ремонт и модернизация танков из зоны СВО. Испытание танка Т-80БВМ после ремонта
Ремонт и модернизация танков из зоны СВО. Испытание танка Т-80БВМ после ремонта.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Как отметили в Ростехе, у многих отечественных танков узлы заменены не по одному разу, и такие машины используются с такой же эффективностью, как новые

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские танки благодаря своей высокой ремонтопригодности могут быть возвращены в строй тогда, когда западные танки уже невозможно будет восстановить. Как сообщили в Ростехе, у многих отечественных танков узлы заменены не по одному разу, и такие машины используются с такой же эффективностью, как новые.

В Telegram-канале госкорпорации описан случай, когда в зоне спецоперации танк Т-90 машина пережила удар FPV-дрона в башню, а также подрыв на мине. При этом военные смогли самостоятельно отремонтировать танк, и сейчас продолжает применяться на фронте.

"Российские танки благодаря их конструктивным особенностям удается восстанавливать тогда, когда иностранные машины уже с гарантией годятся только на металлолом. При этом простой ремонт может проводиться силами самого экипажа. В некоторых образцах российских танков, которые продолжают применяться в бою, многие узлы и системы заменены не по одному разу. И эти машины воюют так же эффективно, как новые. Западная техника для "гаражного сервиса" не приспособлена. Это не потому, что она особо технологична, а из-за ряда нерациональных решений в конструкции и общих подходов, не предусматривающих массовое применение машин в затяжном конфликте", - отметили в Ростехе. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
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