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РИА Новости

Т-90 продемонстрировали сверхнадежность в зоне СВО, сообщил "Ростех"

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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

"Ростех": Т-90 демонстрируют сверхнадежность и ремонтопригодность в зоне СВО

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Танковый экипаж в зоне спецоперации продемонстрировал "боевые ранения" своего Т-90, один из военнослужащих отметил, что машина пережила прилет в башню, а также подрыв на мине, но танкисты смогли самостоятельно отремонтировать ее, и она снова в строю, сообщили в "Ростехе".

Т-90, а также другие танки поставляет в армию концерн УВЗ госкорпорации "Ростех".

"Заводчане также работают вблизи передовой на сборных пунктах поврежденной техники. Они восстанавливают машины, которые нельзя починить в полевых условиях. Всего в рембригадах "Ростеха" на линии фронта работают более 1000 человек", - сообщили в "Ростехе".

Там отметили, что активно используется система обратной связи от военных, которая анализируется и применяется для улучшения техники и вооружений.

"Отечественная танкостроительная школа продолжает демонстрировать в зоне СВО свое преимущество перед западной. И это касается не только, например, огневой мощи и защищенности, но и ремонтопригодности. Российские танки благодаря их конструктивным особенностям удается восстанавливать тогда, когда иностранные машины уже с гарантией годятся только на металлолом. При этом простой ремонт может проводиться силами самого экипажа. В некоторых образцах российских танков, которые продолжают применяться в бою, многие узлы и системы заменены не по одному разу. И эти машины воюют так же эффективно, как новые. Западная техника для "гаражного сервиса" не приспособлена. Это не потому, что она особо технологична, а из-за ряда нерациональных решений в конструкции и общих подходов, не предусматривающих массовое применение машин в затяжном конфликте", - сказали в "Ростехе".

В госкорпорации напомнили, что российский Т-90М "Прорыв" по совокупности основных характеристик (подвижность, защищенность, обитаемость, ситуационная осведомленность, командная управляемость) на сегодня - лучший танк из серийно производящихся и состоящих на вооружении армий мира.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
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