"Или все, или ничего". Что задумали в ВСУ

Forbes: Украина может готовить еще одно наступление на российское приграничье

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. В Донбассе дожди и распутица. Поля и многие грунтовые дороги труднопроходимы даже для гусеничной техники. Тем не менее бои не утихают. Стороны активно готовятся к зимней кампании. О том, что происходит в зоне СВО, — в материале РИА Новости.

Освобождение городов

По-прежнему наиболее напряженная ситуация — в ДНР. За лето и первые два месяца осени российские войска продвинулись далеко на запад и вышли на линию Покровск — Селидово — Курахово. Подразделения группировок "Юг", "Центр" и "Восток" освободили ряд крупных городов, в том числе Красногоровку, Новогродовку, Украинск, Горняк, Угледар, Селидово. Наступление продолжается, однако армия не спешит вперед, чтобы не отрываться от логистики.

После освобождения Селидово российские войска сосредоточились на двух направлениях. На северном фланге многокилометрового донецкого фронта группировка "Центр" пробивается к Покровско-Мирноградской агломерации с довоенным населением более 100 тысяч человек. Главная цель на этом участке — 60-тысячный Покровск (Красноармейск), через который из Днепропетровской области снабжается донбасская группировка ВСУ. Киев перебрасывает сюда резервы и сдавать город без боя явно не собирается. Там у них несколько линий обороны.

Впрочем, вероятнее всего, в первую очередь российская армия займется Курахово на южном фланге. Здесь группировке "Восток", освободившей Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Богоявленку, Золотую Ниву и Шахтерское, удалось "скатать в рулон" участок фронта площадью более 50 квадратных километров и продвинуться далеко на север. На Курахово оттуда можно наступать от Богоявленки через Успеновку или от Ясной Поляны через Разлив. Часть войск продвигается от Шахтерского на запад, на Раздольное, чтобы перерезать трассу, соединяющую Курахово с Великой Новоселкой.

Угледар после освобождения российской армией Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Не сидит без дела и группировка "Юг", на днях взявшая под контроль Кураховку и тем самым лишившая ВСУ важного опорного пункта на северном берегу Кураховского водохранилища. Одновременно войска наступают с востока от Максимильяновки и Островского. Похоже, Курахово ждет судьба Угледара, Авдеевки и Артемовска (Бахмута). Укрепленный город окружат, перережут логистику, загонят противника в подвалы ФАБами, оставив узкий коридор для эвакуации. Потеря Курахово лишит ВСУ снабжения со стороны Запорожской области.

На центральном участке Донецкого направления подразделения группировки "Центр" при поддержке бронетехники штурмовали Новоалексеевку в четырех километрах западнее Селидово. На восточной окраине этого населенного пункта уже установили российский флаг. Также войска атакуют Григоровку, действуя из Вишневого. Южнее, на запад от Цукурино, расширили зону контроля у Новодмитровки.

Российский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

На пути к Славянску

В Часовом Яре продолжаются тяжелые бои. Постепенный охват города с севера и юга создает угрозу гарнизону противника, основные силы которого находятся в районе многоэтажных домов и огнеупорного завода. Сообщается, что у украинских военных сложности с логистикой: грунтовые дороги размыла распутица. Впрочем, это влияет и на россиян — наше продвижение замедлилось. ВСУ все еще удерживают позиции в городе и контролируют дороги.

В Торецке (Дзержинске) — уличные бои. Российские подразделения закрепились в Щербиновке — поселке городского типа на восточной окраине Торецка. Когда противника оттуда окончательно выбьют, гарнизон окажется в окружении. Для отступления останется только коридор на Константиновку, которая, видимо, станет следующей целью.

Этот населенный пункт вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском образуют большую агломерацию, где у ВСУ мощные линии обороны, штабы и тыловые службы. Сражение за эти города станет решающей битвой за Донбасс. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР еще остается подконтрольный Украине Северск. Над ним уже сгущаются тучи — российские войска заняли позиции в нескольких километрах к северо-востоку.

На Купянском направлении подразделения группировки "Запад" пробились к Кругляковке на берегу реки Оскол и взяли под огневой контроль важный мост, по которому ВСУ перебрасывают подкрепления. Одновременно Воздушно-космические силы уничтожили переправу через Оскол западнее Купянска-Узлового. Под Красным Лиманом после освобождения Новосадового российские войска завязали бои на окраинах села Терны, которое, как Ямполовка и Торское, может стать плацдармом для наступления на город с северо-востока.

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Призрак нового наступления

В Курской области льют дожди, логистика значительно затруднена. Однако противник продолжает гнать туда резервы. По данным с украинской стороны, подразделения ВСУ здесь не ротируются месяцами. Причем на отдых их выводят не в Сумскую область, а оставляют в тыловых районах Курской, чтобы пресечь дезертирство. Проблема острая: в этом году завели 60 тысяч уголовных дел на военнослужащих, самовольно покинувших позиции.

При этом западные СМИ не исключают того, что Киев готовит новое наступление. ВСУ в последнее время получили более 200 американских БТР Stryker и 128 французских VAB, шведские гусеничные вездеходы Pansarbandvagn 302, БМП Bradley, два десятка танков Leopard 2A4. С учетом того, что техника в основном колесная, целью удара может стать участок с хорошими (или хотя бы просто асфальтированными) дорогами. В частности, приграничные районы Брянской и Белгородской областей.

Очень вероятно, что противник атакует вскоре после президентских выборов в США: Киеву надо убедить нового хозяина Белого дома в том, что ВСУ еще способны на крупные и успешные операции. Однако это игра ва-банк — или все, или ничего. Если наступление провалится, поддержка Украины из-за океана наверняка сократится.