«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство

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В Киеве открывается представительство НАТО, в столицу Украины накануне прибыл глава этого представительства Патрик Тернер, который уже провел встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Североатлантический альянс открывает в Киеве свое представительство, теперь Украина будет «чуточку поближе» к НАТО. Решение об открытии представительства было принято летом этого года, по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в рамках саммита альянса в Вашингтоне. Руководить им будет Патрик Тернер — бывший помощник Йенса Столтенберга по операциям, оборонной политике и планированию.

В качестве представителя Тернер будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве. Он также будет координировать усилия НАТО и снабжать альянс оценками и рекомендациями по ситуации на Украине.

- говорилось в заявлении НАТО.

И вот долгожданное для Киева событие произошло, Тернер прибыл в столицу Украины. Накануне вечером он провел встречу с руководством украинского Минобороны, сегодня с ним должен встретиться Зеленский.

Между тем, в НАТО Украину в ближайшее время брать не будут, против этого выступает большая группа европейских стран, возглавляемая Германией. США тоже против.