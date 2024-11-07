Эксперт заявил, что США требуется новая стратегия по Украине

Старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон отметил, что в течение следующих четырех лет надо "коллективно сообразить", как положить конец конфликту

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Соединенным Штатам потребуется новая стратегия по Украине независимо от того, кто одержит победу на нынешних американских президентских выборах. Такую точку зрения выразил ТАСС директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон в связи с проходящими в США во вторник выборами, на которых за пост президента борются Дональд Трамп и Камала Харрис.

"Обоим потребуется новая стратегия не только для оказания помощи Украине, но и для более активного определения того, как способствовать завершению этой <...> войны", - сказал О'Хэнлон, имея в виду Трампа и Харрис.

"Текущая стратегия [нынешнего президента США Джо] Байдена была хороша для ее немедленных и приоритетных целей", - утверждал американский эксперт. "Однако в течение следующих четырех лет нам коллективно надо сообразить, как положить этому [конфликту] конец", - считает О'Хэнлон.

В США 5 ноября проходят всеобщие выборы. На них избирались президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотировались кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую Демократическую партию США Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 годах. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента США. Победитель выборов главы государства пока не выявлен, львиная доля участков еще открыта, подсчет голосов продолжается.