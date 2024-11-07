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Вестник Мордовии

Северокорейская "Армата" сможет легко уничтожать "Абрамсы" и "Леопарды"

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

Показанный четыре года назад танк из КНДР, известный как "Чхонма-2" или М2020, в настоящее время уже выпускается серийно. Его часто называют северокорейской "Арматой". Действительно, определенное сходство есть, но, на самом деле, концептуально - это разные машины.

В российском танке экипаж из трех человек находится в передней части корпуса, в образце, созданном в Северной Корее, люди размещены традиционно: механик-водитель в корпусе, а наводчик- оператор, командир и заряжающий - в башне.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Да, у М2020 нет автомата заряжания. Почему? На этот вопрос ответить затруднительно, но при желании установить механизм, аналогичный тому, что имеется на Т-72, они могли бы без проблем. В то же время, судя по фотографиям, в нише башне размещена часть боекомплекта. В крыше сделаны вышибные панели.

До сих пор точно не известно, какое орудие применено: 115-мм или 125-мм. Очень мощным довеском являются смонтированные снаружи пусковые установки противотанковых управляемых ракет Bulsae-3 с лазерным наведением. С помощью этих ПТУР, например, легко поразить "Абрамсы" и "Леопарды-2", имеющиеся у ВСУ.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Северокорейцам удалось наладить производство и современных систем управления огнем, в которых применены тепловизоры. Еще одной новинкой является комплекс активной защиты, он также успешно испытан и устанавливается на танки.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

По мнению многих военных специалистов, "Чхонма-2" является весьма грозным противником, учитывая длительный срок службы военных КНДР, они смогут максимально задействовать имеющийся потенциал их боевых машин.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Продукция
M1 Abrams
Т-72
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