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Разработка эскизного проекта укороченного МС-21 обойдется в 2024-25 гг. в 1,94 млрд руб.

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МС-21
МС-21.
Источник изображения: ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация»

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Разработка эскизного проекта укороченной модификации самолета МС-21-210 обойдется в 2024-2025 гг. в 1,94 млрд руб., следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале regulation.gov.ru.

Проект подготовлен Минпромторгом РФ. Им предлагается расширить перечень затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, финансирование которых осуществляется госкорпорацией "Ростех" за счет субсидии на разработку эскизного проекта МС-21-210.

"Финансирование работ по разработке эскизного проекта в период 2024-2025 годов составит порядка 1,94 млрд руб., в том числе 750 млн руб. в 2024 году и 1,19 млрд руб. в 2025 году, и будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, ранее доведенных до государственной корпорации "Ростех", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Созданием семейства пассажирских самолетов МС-21 занимается ПАО "Яковлев" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха"). Базовой версией лайнера является МС-21-310: его вместимость, как ожидается, составит до 211 пассажиров, предельная дальность полета - 5100 км, максимальная взлетная масса - 85 тонн. Старт серийного выпуска машины, по последним данным, ожидается в 2025 году - ранее сроки несколько раз переносились. Изначально МС-21 создавался в международной кооперации - после введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих.

Наравне с базовой МС-21 может получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем, заявил в сентябре первый-вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В процессе реализации планов по созданию российских аналогов систем и авионики наших самолетов требуется и адаптация под них самой конструкции. Хорошим вариантом будет сделать дополнительно версию укороченного на одну секцию фюзеляжа самолета", - сказал он в интервью "Ведомостям". По его словам, это даст возможность авиакомпаниям "более эффективно" эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик и при этом сохранить изначальные параметры по дальности полета при загрузке 140-150 человек.

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Мантуров Денис
Проекты
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