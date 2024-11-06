Военные приготовления НАТО в ноябре

Рассматривая военные приготовления НАТО, стоит отметить ряд маневров в ноябре, которые вызывают наибольший интерес в контексте подготовки альянса к военным действиям против России на северо-западном операционном направлении.

Смещение вектора проведения мероприятий ОБП альянса в сторону Прибалтики и Скандинавских стран за последнее время, в частности, в Финляндию можно рассматривать как изучение нового и сложного с оперативной точки зрения ТВД. Не исключен вариант развития событий, что Скандинавские страны рассматриваются Брюсселем в качестве вспомогательного направления с точки зрения наступательных возможностей НАТО.

Так, в ноябре маневры НАТО будут проводиться:

В Латвии с многонациональной бригадой НАТО – Resolute Warrior-2024 (с 1 по 14 ноября) проходят в регионах Видземи и Земгали под руководством многонациональной дивизии НАТО «Север». Заявлено участие более 3500 военнослужащих из 12 стран, в числе Канады, Польши, Чехии, Дании и др. В ходе учений военнослужащие отработают занятие позиционных районов, организацию взаимодействия и управления разнородными силами и средствами. Ожидается, что бригада достигнет полной боевой готовности к 2026 г.

В Эстонии – Cyber Coalition-2024 (с 7 по 12 ноября). Это ежегодные и одни из самых крупных учений НАТО по кибербезопасности. В них примут участие более 1000 специалистов данной сферы. Официально участники будут отрабатывать предотвращение кибератак на критически важные объекты государственного и военного управления, а также взаимодействие, как на внутригосударственном, так и международном уровнях. Кроме того, предполагается, что особое внимание будет уделено вопросам обеспечения защиты информации при организации стратегической маскировки в рамках переброски контингентов войск альянса в Прибалтику на фоне «вторжения условного противника с востока».

В Финляндии – учения Hammer-2024 (с 30 октября по 12 ноября). Это также ежегодные учения ВС Финляндии, направленные на проверку боевой готовности частей и подразделений СВ. В них примут участие более 3000 военнослужащих, в том числе, из стран союзников. Привлекаются танковые, механизированные подразделения ВС и личный состав военных учебных заведений. Также в маневрах примут участие представители тыла, Центра систем управления и ВВС. Будет задействовано около 500 единиц военной и специальной техники.

Учения Lightning Strike-24 (с 4 по 28 ноября) состоятся в Лапландии, на артиллерийском полигоне Роваярви. В них примут участие до 3 600 военнослужащих, из которых около 1 250 – из состава войск альянса. Учения являются частью возглавляемых США Dynamic Front-25, которые проводятся в пяти странах. Помимо Финляндии, они пройдут в Эстонии, Дании, Румынии и Польше, и в них примут участие в общей сложности около 5 000 военнослужащих из 28 стран. В Лапландии примут участие военнослужащие сухопутных войск, военно-воздушных сил, пограничной службы и другие.

Таким образом, альянс проводит активное изучение предстоящих ТВД, причем акцент делается на интеграцию новых систем дальнобойной артиллерии, РСЗО в ВС Финляндии. Так, на вооружении Суоми уже состоят РСЗО MLRS M-270, а в ближайшее время ожидаются поставки американских систем HIMARS. Кроме того, помимо выполнения непосредственных задач артиллеристами, важным аспектом учений является апробация оперативной и скрытой доставки систем вооружения на территорию Финляндии, где, вероятно, часть из них будет развернута на постоянной основе.

Николай Крылов