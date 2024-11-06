Войти
Военное обозрение

Премьер Израиля Нетаньяху отправил в отставку министра обороны

283
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Израильские источники пишут о том, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху принял решение отправить в отставку министра обороны Йоава Галланта.

На страницах издания The Jerusalem Post сообщается о том, что наиболее вероятным сменщиком Галланта на посту главы военного ведомства Израиля является Исраэль Кац. Он с начала текущего года занимает пост главы израильского МИД. До этого Кац успел побывать в должности министра финансов, также в должности главы министерства инфраструктуры и энергетики, главой израильского Минтранса, министром по делам разведки, главой Минсельхоза и ещё раз министром иностранных дел - в 2019-2020 годах. Можно себе представить, сколько мемов подобного рода «многопрофильность» вызвала бы, если бы кто-либо в нашей стране занимал столько постов во главе самых разных министерств.

Канцелярия Нетаньяху подтверждает информацию о том, что Йоав Галлант отправлен в отставку. Руководствуясь принципами израильской министерской многопрофильности, есть множество вариантов ведомств, которые Галлант может возглавить. Тот же Минсельхоз или Минтранс…

Тем временем эксперты в Израиле выдвигают версии, почему Галланта Нетаньяху решил снять с должности. Одна из версий связана со скандалом по поводу утечки секретной информации о подготовке Израилем удара по объектам в Иране. Предполагается, что именно эта утечка вызвала гнев со стороны премьера и привела к потере Галлантом портфеля главы Минобороны. Есть и другая версия – забуксовавшая операция израильских войск в Ливане.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Ливан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.11 14:21
  • 5452
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»
  • 04.11 18:30
  • 73
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.11 17:57
  • 13
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.11 15:35
  • 0
Военные приготовления НАТО в ноябре
  • 04.11 12:13
  • 23
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 04.11 11:55
  • 10
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 04.11 11:07
  • 5
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 04.11 11:06
  • 0
Гонка вооружений 2.0 – крах Европы
  • 04.11 09:55
  • 1
Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи
  • 04.11 05:39
  • 2
Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)
  • 03.11 18:24
  • 3
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)