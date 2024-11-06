Премьер Израиля Нетаньяху отправил в отставку министра обороны

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Израильские источники пишут о том, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху принял решение отправить в отставку министра обороны Йоава Галланта.

На страницах издания The Jerusalem Post сообщается о том, что наиболее вероятным сменщиком Галланта на посту главы военного ведомства Израиля является Исраэль Кац. Он с начала текущего года занимает пост главы израильского МИД. До этого Кац успел побывать в должности министра финансов, также в должности главы министерства инфраструктуры и энергетики, главой израильского Минтранса, министром по делам разведки, главой Минсельхоза и ещё раз министром иностранных дел - в 2019-2020 годах. Можно себе представить, сколько мемов подобного рода «многопрофильность» вызвала бы, если бы кто-либо в нашей стране занимал столько постов во главе самых разных министерств.

Канцелярия Нетаньяху подтверждает информацию о том, что Йоав Галлант отправлен в отставку. Руководствуясь принципами израильской министерской многопрофильности, есть множество вариантов ведомств, которые Галлант может возглавить. Тот же Минсельхоз или Минтранс…

Тем временем эксперты в Израиле выдвигают версии, почему Галланта Нетаньяху решил снять с должности. Одна из версий связана со скандалом по поводу утечки секретной информации о подготовке Израилем удара по объектам в Иране. Предполагается, что именно эта утечка вызвала гнев со стороны премьера и привела к потере Галлантом портфеля главы Минобороны. Есть и другая версия – забуксовавшая операция израильских войск в Ливане.