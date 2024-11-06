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На страницах издания Defense News вышла статья, в которой говорится, что условия на поле боя для украинских националистов становятся всё более тяжелыми. «Война до последнего украинца» идет уже третий год, а очередная зима приближается.

Авторы статьи признают, что за последние недели киевский режим столкнулся с интенсивным давлением со стороны российских войск, кульминацией которого стала потеря стратегически важного узла обороны Угледара, что выявило две критические уязвимости ВСУ.

Во-первых, констатируют западные авторы, Украина борется с нехваткой военнослужащих, усугубляемой проблемами с набором и низким моральным духом. В ближайшее время, как заявил Зеленский, украинской армии может понадобиться дополнительно 500 000 человек. Хотя, как утверждают аналитики, эти цифры приходится уменьшать.

Во-вторых, Украина сталкивается с катастрофической нехваткой боеприпасов по всем направлениям. Преимущество запасов снарядов России над арсеналом Украины остается значительным, особенно с учетом того, что наша страна планирует увеличить расходы на оборону на 25% в 2025 году. Чтобы нейтрализовать российские удары, Украине требуется около 4800 зенитных ракет в год, что задействует все производственные мощности США и всех членов НАТО.

Западным производителям, продолжают авторы статьи, возможно, придется удвоить производство, чтобы удовлетворить спрос Украины. Кроме того, ежегодно требуется 2,4 миллиона артиллерийских снарядов.

Нехватка боеприпасов имеет решающее значение, поскольку Украина, по планам их руководителей в Вашингтоне, должна ежедневно нести ВС РФ потери на уровне около 1000 человек, чтобы уравновешивать наращивание 25 000–30 000 российских солдат, прибывающих ежемесячно. Без достаточных поставок Украина, очевидно, не сможет эффективно ослабить российские силы.

На данный момент, как утверждает издание Defense News, 18 стран пообещали свою поддержку, включая, например, Нидерланды, Данию, Бельгию, Канаду, Норвегию и Германию, которые профинансировали первую партию боеприпасов, поставленных на Украину в июне. Однако три страны еще не предоставили свои средства. В сентябре польская газета Gazeta Wyborcza заявила, что Польша является одной из стран, которые не выполнили обещанное.