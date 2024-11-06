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ТАСС

Токаев и Макрон выразили озабоченность ситуацией на Украине

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президенты подтвердили общее стремление содействовать миру, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях

АСТАНА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и французский лидер Эмманюэль Макрон выразили обеспокоенность ситуацией на Украине, ее гуманитарными последствиями и влиянием на мировую экономику. Об этом говорится в совместной декларации двух президентов об укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, подписанной по итогам переговоров.

Стороны "выразили серьезную озабоченность ситуацией" на Украине, ее "гуманитарными последствиями, а также влиянием на мировую экономику и продовольственную безопасность наиболее уязвимых стран".

Президенты подтвердили общее стремление содействовать миру, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях. "Подчеркнули непоколебимую приверженность международному праву и основным принципам Устава ООН, в частности уважению суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ всех государств, а также мирному разрешению споров", - говорится в декларации.

Президент Казахстана 4-5 ноября находится во Франции с государственным визитом. 

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