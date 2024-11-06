Ракетный корабль "Наро-Фоминск" провел учения на Балтике

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 (шифр "Буян-М") с заводским номером 641 на испытаниях, Балтийск, ноябрь 2023 года.

Также экипаж отработал элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля и обороне при стоянке на незащищенном рейде

КАЛИНИНГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) "Наро-Фоминск" - носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" - провел учения по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов на Балтике, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"Экипаж "Наро-Фоминска" выполнил комплекс артиллерийских стрельб из 100-мм и 30-мм артиллерийских установок А-190, АК-630М-2 по имитированным воздушным целям и малоразмерным морским мишеням, обозначающим безэкипажные катера противника и беспилотные летательные аппараты, а также уничтожил плавающую мину, обнаруженную гидроакустическими средствами корабля", - говорится в сообщении.

Также экипаж отработал элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля и обороне при стоянке на незащищенном рейде. Были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть и управлению поврежденным в бою кораблем.

Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М", к которым относится "Наро-Фоминск" являются многоцелевыми кораблями класса "река - море", оснащены артиллерийским, ракетным, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением. Водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Назначение кораблей этого проекта - охрана экономической зоны государства.