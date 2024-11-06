Боевые корабли и противогазы: Швеция объявила о выделении очередного пакета помощи Украине

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Вслед за подержанными катерами, которые пообещала Австралия из наличия собственных ВМС, Украина получит и корабли, но уже от Швеции. А еще и противогазы. Об этом заявил министр по делам гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин.

Шведский министр посетил с визитом Киев, в рамках которого объявил, что правительство Швеции приняло решение передать Украине два корабля и 40 тысяч противогазов. Противогазы передаются для гражданской обороны Украины, а корабли вместе с дополнительным оборудованием должны поступить на оснащение частей Береговой обороны. О каких именно кораблях идет речь, швед не пояснил. Всё это «добро» вместе с противогазами тянет на 100 млн шведских крон или 8,5 млн евро.

Сегодня я представил новый пакет гражданской помощи, состоящий из 40 000 противогазов, а также морской пакет, состоящий из двух больших кораблей береговой охраны и дополнительного оборудования,

— заявил шведский министр.

О передаче Украине десяти боевых кораблей и 20 штурмовых лодок Карл-Оскар Болин объявил еще в апреле этого года в рамках второй черноморской конференции по безопасности «крымской платформы» в Софии. При этом никаких подробностей ни про корабли, ни про лодки не сообщалось. Ранее шведы передавали Киеву катера Stridsbåt 90H (Strb 90H), но о них было объявлено еще раньше.

До этого Карл-Оскар Болин заявил, что Швеция использует опыт боевых операций Украины в Черном море для охраны собственного побережья.