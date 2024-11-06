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Интерфакс-АВН

Белоусов поручил разработать нормативные акты для справедливого подхода к выплатам военным за ранения

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Раненый боец и сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО
Раненый боец и сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Андрей Белоусов на встрече со своим заместителем Анной Цивилевой поручил в кратчайшие сроки разработать нормативно-правовые акты для взвешенного подхода в вопросе о выплатах военнослужащим за ранения, сообщило военное ведомство РФ во вторник.

"Здесь действительно, в значительной мере, это вопрос справедливости, чтобы размеры выплат соответствовали или по крайней мере отражали тяжесть ранения, которое получил человек", - заявил Белоусов, которого процитировали в министерстве.

"Поэтому я прошу в кратчайшие сроки разработать необходимый пакет нормативных актов для реализации справедливого и взвешенного подхода к выплатам военнослужащим", - сказал министр.

В министерстве сообщили, что Белоусов заслушал доклад Цивилевой по вопросам социальной поддержки участников специальной военной операции.

"Министр обороны отметил, что президент России поручил детально разобраться с вопросом социальной поддержки участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения. Особенно это касается бойцов, которые перенесли ампутацию", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Это безусловно очень важное направление. Я знаю, что вы совсем недавно посетили целый ряд военно-медицинских учреждений, в том числе госпиталь им. А.Вишневского, где находятся военнослужащие, получившие самые сложные ранения", - сказал Белоусов.

"Форма компенсаций, которые сейчас оказывает государство, не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений", - сообщила Цивилева.

"Сегодня финансово приравниваются и незначительные порезы, и ранения, которые повлекли за собой ампутацию и инвалидизацию человека. Это, конечно же, создает ощущение искаженности среди тех, кто понес тяжелые физические и эмоциональные травмы, поэтому в ходе моей рабочей поездки в центральный военный госпиталь имени А.Вишневского выступили с инициативой и сами военные врачи, которые только что вернулись из зоны специальной военной операции, являются участниками боевых действий, и их поддержали военнослужащие, которые находятся там на излечении, как раз с инициативой, чтобы мы проработали индивидуальный подход к выплатам. Для того, чтобы меры социальных гарантий выплачивались и предоставлялись нашим военнослужащим в зависимости от тяжести ранения", - сказала Цивилева.

По данным Минобороны РФ, она предложила рассмотреть данную инициативу, досконально проработать и изучить этот вопрос, чтобы меры социальной поддержки учитывали особенности и тяжесть ранений.

Ранее во вторник Цивилева сообщила в телеграм-канале, что проверила работу Центрального военного клинического госпиталя имени А.Вишневского, обсудила с врачами и военнослужащими процесс реабилитации и существующие меры поддержки.

"Одной из тем стала компенсация выплат за ранение. По словам медиков и защитников, действующий сейчас порядок выплат не учитывает степени тяжести травмы, которую получил участник СВО. Безусловно, будем внимательно прорабатывать этот вопрос под руководством министра обороны России Андрея Белоусова", - заявила Цивилева.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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