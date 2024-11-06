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ТАСС

Посол Японии допустил переговоры с РФ по мирному договору после СВО

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Переговоры России и Японии. Архивное фото
Переговоры России и Японии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Инициатором переговоров должны выступить обе стороны, заявил Акира Муто

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Переговоры между РФ и Японией по мирному договору могут начаться после конфликта на Украине. С таким утверждением выступил посол Японии в РФ Акира Муто в комментарии Telegram-каналу Shot.

Отвечая на вопрос о том, что в данный момент мешает начать переговоры по мирному договору, посол указал, что это конфликт на Украине. "Как только все пройдет, надеемся, что мы начнем переговоры [по мирному договору]", - сказал он, отметив, что инициатором переговоров должны выступить обе стороны.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине Россия прекратила консультации с Японией по вопросу мирного договора. Москва также вышла из переговоров с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление для Японии действия статуса партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. 

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Россия
Украина
Япония
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