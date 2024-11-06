Борисов: пуск "Союза" стал важным шагом в построении системы "Ионозонд"

Глава Роскосмоса добавил, что несколько попутных аппаратов были созданы в рамках программы "УниверСат" и проекта "Space-Pi"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Прошедший во вторник пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный стал важным шагом в построении системы мониторинга космической погоды "Ионозонд". Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Союз-2.1б" стартовал с площадки 1С космодрома Восточный в 02:18 мск. Она вывела на опорную орбиту разгонный блок "Фрегат" с двумя гелиогеофизическими аппаратами "Ионосфера-М", а также 53 попутными спутниками.

"Что означает для нас этот пуск? Это важный шаг в построении системы "Ионозонд" - космической системы мониторинга различных факторов, воздействующих на ионосферу нашей планеты. Ионосфера - одна из оболочек вокруг Земли, она служит диагностическим индикатором состояния околоземного пространства", - сказал Борисов.

Он добавил, что ряд попутных аппаратов был создан в рамках программы "УниверСат" и проекта "Space-Pi". "Благодаря поддержке Фонда содействия инновациям и фонда "Талант и успех" уже сегодня мы даем возможность студенческим научным коллективам разработать свой космический аппарат, пройти конкурсный отбор и при поддержке Роскосмоса запустить его на орбиту", - отметил глава госкорпорации.

Спутники "Ионосфера-М" входят в состав космического комплекса "Ионозонд" - он создается для мониторинга гелиогеофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контролировать радиационную обстановку.

Всего комплекс будет включать четыре спутника "Ионосфера-М" и один аппарат "Зонд-М". Запуск аппаратов будут осуществлять попарно - третий и четвертый спутники планируется запустить в апреле 2025 года.

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