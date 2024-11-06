Фоторепортаж поездки директора ЦАСТ на Донбасс

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) сообщает о поездке Директора Центра Руслана Пухова с бразильским журналистом Игорем Гиловым в Донецкую Народную Республику и Херсонскую область.

Они посетили Донецк, встретились с Руководителем Представительства МИД России в Донецке, студентами кафедры журналистики ДГУ, побывали на "кладбище" трофейной техники , а к концу путешествия посетили монастырь в окрестностях Угледара всего в 10-12 км от украинских позиций.

Публикуем интересные моменты поездки в формате фоторепортажа. Фотографий много, поэтому поделили на мероприятия и убрали под спойлер.

День 1-2. Выезжаем из Москвы и прибываем в Донецк. Первые встречи.

Отправляемся. Справа налево: директор ЦАСТ Руслан Пухов, бразильский журналист Igor Gielow, координатор волонтёрской группы "Тыловые крысы" Павел Попов, оказавший неоценимую помощь в поездке

Прибыли в Донецк

Памятник защитникам Донбасса

Встреча с одним из видных деятелей "Русской весны" и лауреатом Огарковской премии" 2022 года Александром Ходаковским

На встрече с руководителем Представительства МИД России в г. Донецке Михайловой Н.С., со студентами кафедры журналистики Донецкого государственного университета, а также студентами Центра молодёжной дипломатии "Легатус".

Встреча с руководителем Представительства МИД России в г. Донецке Михайловой Н.С.

Встреча со студентами кафедры журналистики Донецкого государственного университета

Встреча со студентами Центра молодёжной дипломатии "Легатус"

День 3. Продолжаем поездку осмотром трофейной техники на одном из "кладбищ" в пригороде Донецка

Фото техники © Павел Попов и Игорь Гилов

День 4. Посещение Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря недалеко от Угледара

Надеваем бронежилеты

Едем в буханке в Никольское

© Павел Попов

© Павел Попов

Неразорвавшийся снаряд у входа в храм

© Павел Попов

Покидаем монастырь

После посещения монастыря едем в сторону фронта, к Угледару.

На горизонте - Угледар. До украинских позиций 10-12 километров

И публикуем отдельные фотографии, завершающие фоторепортаж и поездку

Въезд в Авдеевку. Последний оплот украинского сопротивления на Донбассе.

Такие мины по прежнему лежат в огромных количествах на обочинах дорог пригородов Донбасса

Мы в Крыму. Путешествие благополучно завершилось