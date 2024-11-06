Фоторепортаж поездки директора ЦАСТ на Донбасс

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) сообщает о поездке Директора Центра Руслана Пухова с бразильским журналистом Игорем Гиловым в Донецкую Народную Республику и Херсонскую область.
Они посетили Донецк, встретились с Руководителем Представительства МИД России в Донецке, студентами кафедры журналистики ДГУ, побывали на "кладбище" трофейной техники , а к концу путешествия посетили монастырь в окрестностях Угледара всего в 10-12 км от украинских позиций.
Публикуем интересные моменты поездки в формате фоторепортажа. Фотографий много, поэтому поделили на мероприятия и убрали под спойлер.
День 1-2. Выезжаем из Москвы и прибываем в Донецк. Первые встречи.
Отправляемся. Справа налево: директор ЦАСТ Руслан Пухов, бразильский журналист Igor Gielow, координатор волонтёрской группы "Тыловые крысы" Павел Попов, оказавший неоценимую помощь в поездке
Прибыли в Донецк
Памятник защитникам Донбасса
Встреча с одним из видных деятелей "Русской весны" и лауреатом Огарковской премии" 2022 года Александром Ходаковским
На встрече с руководителем Представительства МИД России в г. Донецке Михайловой Н.С., со студентами кафедры журналистики Донецкого государственного университета, а также студентами Центра молодёжной дипломатии "Легатус".
Встреча с руководителем Представительства МИД России в г. Донецке Михайловой Н.С.
Встреча со студентами кафедры журналистики Донецкого государственного университета
Встреча со студентами Центра молодёжной дипломатии "Легатус"
День 3. Продолжаем поездку осмотром трофейной техники на одном из "кладбищ" в пригороде Донецка
Фото техники © Павел Попов и Игорь Гилов
День 4. Посещение Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря недалеко от Угледара
Надеваем бронежилеты
Едем в буханке в Никольское
© Павел Попов
© Павел Попов
Неразорвавшийся снаряд у входа в храм
© Павел Попов
Покидаем монастырь
После посещения монастыря едем в сторону фронта, к Угледару.
На горизонте - Угледар. До украинских позиций 10-12 километров
И публикуем отдельные фотографии, завершающие фоторепортаж и поездку
Въезд в Авдеевку. Последний оплот украинского сопротивления на Донбассе.
Такие мины по прежнему лежат в огромных количествах на обочинах дорог пригородов Донбасса
Мы в Крыму. Путешествие благополучно завершилось