Cargo Dragon состыковался с МКС

Помимо продовольствия, запасов и оборудования для экипажа, корабль доставит на борт корональную диагностическую установку для исследования солнечного ветра и его формирования

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС) в рамках 31-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Cargo Dragon, который во вторник стартовал с космодрома в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида, состыковался с орбитальной станцией в автономном режиме в 09:52 по времени Восточного побережья США (17:52 мск).

Помимо продовольствия, запасов и оборудования для экипажа, Cargo Dragon доставит на борт корональную диагностическую установку для исследования солнечного ветра и его формирования, антарктический мох для наблюдения за влиянием космической радиации и микрогравитации на растения, а также устройство для испытания холодной сварки металлов в условиях микрогравитации. Кроме того, планируется исследовать воздействие космоса на различные материалы.

Как ожидается, Cargo Dragon пробудет на станции до декабря, после чего начнет свое возвращение на Землю, где приводнится у берегов Флориды.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.