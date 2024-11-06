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Flotprom

Названы новые сроки сдачи патрульного ледокола "Иван Папанин"

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Головной патрульный ледокол проекта 23550 "Иван Папанин", построенный на "Адмиралтейских верфях", планируется к передаче ВМФ летом 2025 года. Об этом сообщил ТАСС в день 320-летия предприятия временно исполняющий обязанности генерального директора завода Андрей Быстров.

"Передача "Ивана Папанина" флоту планируется летом следующего года. До этого ему предстоит пройти ледовые испытания в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, и как минимум три месяца займут летные испытания", – сказал глава "Адмиралтейских верфей".

Патрульный ледокол проекта 23550 "Иван Папанин"

Минобороны РФ


Головной патрульный корабль проекта 23550 "Иван Папанин" заложили на "Адмиралтейских верфях" в апреле 2017 года. Его передачу флоту планировали на 2019 год, но только в октябре 2019-го спустили на воду. Сдачу перенесли на 2023 год из-за проблем с импортозамещением, но и эти сроки выдержать не удалось. В мае 2024 года источник ТАСС в кораблестроительной отрасли утверждал, что в июне "Иван Папанин" выйдет на ходовые испытания, но официального подтверждения этой информации не последовало.

На "Адмиралтейских верфях" строится еще один такой патрульный ледокол – "Николай Зубов". Его заложили в ноябре 2019 года.

Водоизмещение корабля проекта 23550 – около 9000 тонн, длина – 114 метров, ширина – 18 метров, осадка – 6 метров. Энергоустановка мощностью около 15 мВт позволит развивать скорость до 18 узлов. Пропульсивный комплекс включает две полноповоротные винторулевые колонки мощностью около 6000 кВт каждая и подруливающее устройство тоннельного типа мощностью около 500 кВт. Автономность – около 70 суток, дальность плавания – до 10 000 миль. Основной экипаж – 49 человек, дополнительный – 47 человек.

Вооружение патрульного ледокола включает автоматическую 76,2-мм артустановку АК-176МА. Кроме того, возможно размещение в контейнерах восьми крылатых ракет "Калибр-К" и/или противокорабельных ракет "Уран". На борту смогут базироваться вертолет и беспилотные летательные аппараты, а также два скоростных боевых катера "Раптор".

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Продукция
АК-176
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Адмиралтейские верфи
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Проекты
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