Сравниваем запрошенные Киевом американские "Томагавки" с российскими "Калибрами" (Newsweek, США)

Newsweek: США не намерены передавать Украине крылатые ракеты "Томагавк"

Украина добивается передачи ей американских крылатых ракет "Томагавк", характеристики которых сопоставимы с российскими "Калибрами", пишет Newsweek. Однако США не собираются поставлять Киеву эти ракеты: у американцев их просто слишком мало.

Элли Кук (Ellie Cook)

Киев открыто заявляет, что просит у США ракеты большой дальности "Томагавк". Но он вряд ли получит эти ударные средства морского базирования, примерно соответствующие российским "Калибрам", хотя они могли бы дать Украине определенные преимущества в вооруженном конфликте.

В конце октября газета The New York Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего "плана победы" попросил у США ракеты "Томагавк".

Составленный под руководством Зеленского "план победы" в прошлом месяце был представлен украинским депутатам и зарубежным спонсорам Киева. Но реакция на него была весьма прохладная, хотя сейчас в вооруженном конфликте на Украине наступил критический момент. Россия продвигается вперед на востоке страны, а перспективы военной помощи Киеву на фоне президентских выборов в США весьма неопределенны.

Один анонимный высокопоставленный руководитель из США рассказал The New York Times, что просьба поставить "Томагавки" абсолютно нереалистична. Редакция Newsweek обратилась за комментариями по этому вопросу в Белый дом и Пентагон.

Зеленский подтвердил журналистам, что просил у Вашингтона "Томагавки", и сказал: "Это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального?"

"Томагавк" — это высокоточное оружие большой дальности, размещаемое на американских надводных кораблях и подводных лодках. Дальность у разных вариантов ракеты немного различается, но в целом "Томагавк" может наносить удары на расстояние до 2 500 километров. Это намного больше дальности тактической баллистической ракеты ATACMS, составляющей 480 километров. Такие ракеты были поставлены США на Украину в ограниченном количестве.

Западные и американские запреты мешают Киеву использовать передаваемое союзниками оружие большой дальности для нанесения ударов по важным российским целям в глубине территории этой страны на расстоянии нескольких сотен километров. Киев громко просит снять эти ограничения, но Вашингтон пока не идет ему навстречу.

"Получив "Томагавки", Украина смогла бы превосходно ими воспользоваться, — рассказал изданию Newsweek научный сотрудник британского аналитического Совета по геостратегии Уильям Фриер (William Freer), специализирующийся на вопросах национальной безопасности. — Она сможет сделать уязвимыми российские объекты и военную инфраструктуру на большой дальности, а также усилить нагрузку на российские системы ПВО и ПРО".

У России есть собственные запасы крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок и надводных кораблей, в том числе ракеты "Калибр", которыми она часто наносит удары по Украине со стороны Черного моря. Украинское руководство заявляет, что иногда Россия запускает больше ракет определенного типа, таких как "Калибр", а потом делает перерыв, чтобы пополнить запасы.

По словам Фриера, "Калибры" играют важную роль в российских ударах, а дальность пуска у них примерно такая же, как у "Томагавков". "Угрозу со стороны "Калибра" не следует недооценивать, однако боевые характеристики "Томагавка" впечатляют больше", — сказал он.

Киев мог бы использовать "Томагавки" для нанесения ударов по российским путям снабжения и препятствовать нанесению российских ударов по этой истерзанной войной стране. "Это дало бы ей значимые результаты на поле боя", — сказал Фриер. Однако он отметил, что у США ограниченные запасы крылатых ракет для поражения наземных целей, потому что в последние годы Америка "существенно" их опустошила.

"С учетом того, что США надо иметь значительные запасы ракет на случай непредвиденной ситуации с Китаем, совершенно непонятно, сколько таких ракет они могут передать Киеву, даже если удастся преодолеть страх перед эскалацией", — заявил Фриер. США считают Китай "нарастающей угрозой" и обращают все больше внимания на военную активность Пекина.

Соединенные Штаты и их союзники применяли ракеты "Томагавк" в боевых условиях более 2 300 раз, о чем сообщает производитель этих ракет оборонный гигант Raytheon. Существует несколько разновидностей "Томагавков", в том числе новая модернизированная серия Block V, на усовершенствование которой США потратили несколько лет.

"Каков бы ни был исход, конфликт на Украине — это суровое напоминание о том, насколько важна ракетная техника. У стран НАТО незначительные запасы ракет и ограниченные производственные возможности, и такую ситуацию надо исправлять", — сказал Фриер.