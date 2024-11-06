Стубб отверг возможность урегулирования на Украине по финской модели 1940 года

Президент Финляндии отметил, что Украина имеет право определить свой суверенитет самостоятельно

ХЕЛЬСИНКИ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб категорически отверг финскую модель мира на Украине. Речь идет о подписании в 1940 году мирного договора по итогам советско-финляндской войны, когда Финляндия потеряла часть своих территорий, но заключила мир с СССР и сумела выжить, сохраняя фактический нейтралитет.

"Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, - забыть об этом", - сказал Стубб на встрече с представителями Ассоциации иностранных журналистов, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Стубба спросили о сообщениях в СМИ, в которых утверждается, что в окружении канцлера ФРГ Олафа Шольца рассматривается финская модель для урегулирования конфликта на Украине. "Ответ однозначный - нет", - сказал он. Стубб подчеркнул, что Украина имеет право определить свой суверенитет самостоятельно.

"Подобные исторические аналогии, на мой взгляд, обычно не работают в качестве прямого переноса, и их следует использовать с большой осторожностью <…>", - сказал Стубб.