«Роскосмос» успешно запустил университетские спутники

«Роскосмос»: спутники программы «УниверСат» успешно вывели на орбиту

Малые космические аппараты, созданные в рамках программы «УниверСат», успешно запустили. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Попутно со спутниками "Ионосфера-М" №1 и №2 на целевую орбиту выведены шесть малых аппаратов формата CubeSat», — говорится в сообщении.

В состав кластера «УниверСат» 2024 года вошли аппараты «Хорс» №3 и №4 МГТУ имени Баумана, «МТУСИ-1», разработанный в ДВФУ «Владивосток-1», аппарат НГУ «НОРБИ-3» и кубсат «СамСат-Ионосфера» разработки Самарского университета имени Королева.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами «Ионосфера-М» и 53 попутными малыми спутниками стартовала 5 ноября с космодрома Восточный.

В октябре источник ТАСС сообщил, что второй радиолокационный спутник «Кондор-ФКА», предназначенный для мониторинга Северного морского пути, планируют запустить с Восточного 30 ноября.

В том же месяце гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что до конца 2024 года планируется запустить двухтысячную ракету семейства Р-7.