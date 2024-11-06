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Flotprom

Новый "спасатель" подлодок пополнил состав южнокорейского флота

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ВМС Южной Кореи приняли новейшее спасательное судно "Канхвадо" (Ganghwado) класса ARS-II, предназначенное в первую очередь для оказания помощи терпящим бедствие подводным лодкам. Как отмечает Navy Recognition, "Канхвадо" сможет выполнить миссии 350 дней в году.

Издание поясняет, что судно передали южнокорейскому флоту 1 ноября. В его составе до сих пор находился единственный спасатель подлодок – судно "Чхонхэдзин" (Cheonghaejin) водоизмещением 3200 тонн, которое ввели в строй еще в конце 1996 года. Его возможности ограничены. В частности, "Чхонхэдзин" способен проводить спасательные операции лишь при волнах до 2 метров.

Спасательное судно "Канхвадо", Южная Корея

South Korean MoD


Новый "спасатель" заказали в декабре 2018 года. Его спустили на воду в 2020 году. "Канхвадо" превосходит "Чхонхэдзин" по размерам, а также водоизмещению. Эксплуатационные возможности у него тоже выше: "Чхонхэдзин" способен выполнять задачи только 190 дней в году.

Одна из ключевых новаций – система развертывания и подъема для глубоководного спасательного аппарата. "Чхонхэдзин" использует расположенный на корме А-образный кран, а в "Канхвадо" сконструирована спусковая шахта внутри корпуса судна. Такое решение позволяет спасательному аппарату сохранять функциональность с меньшим количеством перерывов из-за непогоды и гарантирует, что спасательные операции смогут продолжаться и в сложных метеоусловиях.

Основное предназначение "Канхвадо" – спасение экипажей аварийных подлодок. Для этого используется британский подводной аппарат LR5, который может транспортировать 15 подводников за один рейс с глубины 500 метров.

Помимо непосредственно средств для эвакуации, на борту "спасателя" находятся декомпрессионные камеры и медицинские модули.

Водоизмещение "Канхвадо" достигает 5200 тонн, экипаж – 130 человек. Cудно сможет выполнять операции при волнах до 4 метров, заявили представители управления оборонных закупок военного ведомства Южной Кореи (DAPA).

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Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
Проекты
2020-й год
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