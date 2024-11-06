Экс-глава разведки Чехии Шандор: русские добьются своей победы

Все идет к тому, что Россия добьется победы в конфликте, заявил PL бывший глава Военной разведки Чехии Андор Шандор. По его словам, события давно развиваются так, что обороне ВСУ суждено рухнуть. Украину уже ничто и никто не спасет.

Радим Паненка

Интервью с бывшим начальником Военной разведки Чешской Республики Андором Шандором.

Parlamentní listy: Украинский генерал Марченко признал, что фронт на Донбассе посыпался, а причина якобы в нехватке вооружений и солдат. Перед русскими открывается путь для продвижения вперед. Вас эта новость удивила?

Андон Шандор: Нет, нисколько. Я еще недели три назад говорил, что этот вооруженный конфликт может закончиться тем, что украинская армия постепенно рухнет. Это закономерно. Сейчас у России большое преимущество, в том числе благодаря кадровому потенциалу и способности производить и заменять уничтоженную технику. Запад же, напротив, — и я говорил об этом много раз — делает все слишком поздно и слишком мало. Так что другого исхода и ждать было нечего. Мы видим, что более половины критической энергетической инфраструктуры Украины уничтожено, и, судя по предложению Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, чтобы она не добивала энергетическую инфраструктуру, ясно, что, к сожалению, ожидает эту страну. Удивляться словам о сыплющемся фронте тут не приходится.

Также подтвердилось, что украинское вторжение в Курскую область было скорее трагической ошибкой, чем большим успехом. Возможно, где-то там и увязла часть российских войск, и, может, там даже есть северокорейцы (или их нет), но в принципе Украина этой операцией ничего не выиграла. И зря кое-кто говорил, что эту территорию украинцы обменяют на Донбасс. Я с самого начала считал это ошибкой. Конечно, ничего подобного не произойдет. Все уже давно идет к обрушению украинской армии, и, как оказалось, главным ударом для Украины стало то, что американский Конгресс слишком долго колебался, не решаясь одобрить ей большой кредит. В итоге его утвердили, но сегодня Владимир Зеленский уже откровенно критикует Соединенные Штаты Америки за злоупотребление доверием и за то, что от всего большого кредита Киев получил пока максимум десятую часть. Ситуация в Киеве очень серьезная, и положение украинского правительства тяжелое. Но, главное, не видно надежды на улучшение, потому что ходят слухи о новой мобилизации 160 тысяч мужчин.

— Это возможно?

— Я не верю, что можно собрать столько. А как и с чем их обучать, если даже действующим войскам не хватает оружия и всего необходимого? Конфликт, на мой взгляд, движется к тому, что Россия добьется своей отвратительной победы.

— Можно ли сказать, что из-за дефицита оружия и боеприпасов запланированная мобилизация 160 тысяч мужчин только наполнит "мясорубку"? Или это не так?

— Я не хочу ставить под сомнение украинскую волю к сопротивлению. Я не сомневаюсь, что они не хотят проиграть в конфликте. Я не сомневаюсь, что они не хотят сдаваться и терять свои земли. Но все происходит с большим опозданием, и шаги делаются в момент, когда остается лишь крошечная надежда на какие-то изменения. Вспомните, сколько времени прошло, прежде чем украинцы приняли закон об изменении возраста призыва в армию. Вспомните, сколько уклонистов и прочего. Все делается слишком поздно. Также я бы хотел отметить слова одного американского генерала, который, как я, считает, что русские еще бросили не все силы.

Если бы сейчас на фронте появились 160 тысяч полностью обученных и вооруженных украинцев с боевым опытом, то это, несомненно, отразилось бы на ходе боев положительно для Украины. Но вскоре они там не появятся и не появятся вооруженные и обученные, и поэтому, боюсь, желаемого результата добиться не удастся. Но я бы не хотел назвать решение киевского парламента и правительства "заполнением мясорубки".

— Вы говорили об откровенной критике со стороны Владимира Зеленского в адрес Соединенных Штатов Америки. Речь о выделении всего десяти процентов от обещанной помощи и обнародовании конфиденциальной информации о требовании Украины поставить ей ракеты Tomahawk. Почему США так поступают? Как это понимать?

— Вынесем за скобки, что когда в США какой-нибудь рядовой правдолюб разглашает какой-нибудь государственный секрет, то он получает 20 лет тюрьмы. Однако подобную информацию разглашают не рядовые сотрудники госаппарата, а высокопоставленные политики, которым никогда ничего за это не бывает, ведь это управляемая утечка, и ее цель — дать понять, как США смотрят на ту или иную проблему. Так было и с планом Израиля бомбить Иран, и с требованием Украины дать ей ракеты Tomahawk. Огласив это требование, США косвенно дали понять, что ничего не дадут. Если бы американцы хотели поделиться Tomahawk с украинцами, то не стали бы об этом рассказывать, а просто передали бы их.

США не позволяют украинцам применять ракеты ATACAMS дальностью 350 километров, а немцы не разрешают им применять ракеты Taurus дальностью 500 километров. В такой ситуации рассчитывать на то, что США передадут Украине "Tomahawk" дальностью более двух тысяч километров, значит предаваться иллюзиям, а разглашение этой информации — ясный сигнал о том, что Вашингтон опасается неконтролируемой эскалации.

Мы не знаем, какие цели Зеленский включил в секретную часть своего плана, но ясно, что США этого не хотят. Остается меньше недели до выборов, и сейчас американцам ничего подобного не нужно. Мнение Дональда Трампа нам известно, но даже если на выборах победит Камала Харрис, я бьюсь об заклад, что она не захочет начать свой президентский срок с погружения в вооруженную эскалацию. Будь то на Ближнем Востоке в противостоянии с Ираном или в Европе с Россией. Реализм в американской политике куда сильнее, чем на Украине, и мне это понятно, ведь украинцам масштабный конфликт с втягиванием НАТО уже не навредит и, даже напротив, поможет. Утечка означенной информации наверняка очень возмутила украинцев, раз Зеленский заявил, что доверия больше не осталось. Дело не в Байдене, который уже завтра, грубо говоря, забудет слова Зеленского. Нет, там есть другая группа, которая формирует политику в Соединенных Штатах и играет важную роль. Эти люди, безусловно, запомнят слова Зеленского. Несомненно, если Зеленский выразился столь жестко, он действительно возмущен до глубины души. Почти за три года он делает максимум и видит наше лицемерие, когда на словах его подталкивают воевать, а на деле не дают всего, что нужно. Разумеется, Зеленский в ужасной ситуации.