Военный аналитик Мингалев указал на превосходство Российской армии в вооружении

Российская армия стала более профессионально подготовленной и превосходит Вооруженный силы Украины (ВСУ) в вооружении, рассказал «Известиям» военный аналитик, политолог Вадим Мингалев 5 ноября.

Ранее в этот день американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил в интервью «РИА Новости», что нехватка людей является главной слабостью ВСУ.

Мингалев выразил мнение, что украинцев, которых могут забрать на фронт, на самом деле достаточно, но ВСУ не хватает именно специалистов, которые могли бы непосредственно более профессионально воевать.

«[Ситуация с теми] профессиональными кадрами, которые были в 2022 году, в начале специальной военной операции (СВО) и по ходу 2023 года, когда было неудачное контрнаступление, подготовленное натовскими инструкторами, привела к нехватке не пушечного мяса и простых людей, этого еще пока среди украинского народа достаточно, а вот именно специалистов, которые могли бы непосредственно более профессионально, более четко воевать на театре военных действий Украины, действительно не хватает. Этих кадров недостаточно», — сказал он.

Эксперт также добавил, что ситуация заключается в том, что на сегодняшний день именно стратегическая линия Генерального штаба РФ, командования Российской армии, более четко выверена. Кроме того, за время проведения спецоперации Российская армия стала более профессионально подготовленной, подчеркнул он.

«Но дело даже не в этом. Экономика РФ сумела не только выстоять, но и подготовить специальные процессы для [создания] наиболее важных, перспективных видов вооружения, особенно в ракетной системе. Я имею в виду еще и авиацию. Естественно, мы говорим также о превосходстве нашей бронетанковой техники», — отметил Мингалев.

В техническом вооружении есть определенное превосходство Российской армии, практически во всех компонентах, уточнил аналитик. Он добавил, что в настоящее время беспилотники являются приоритетами в Российской армии, и в этом случае у российской стороны тоже есть определенное превосходство.

По его словам, командование Вооруженных сил РФ в тактическом и стратегических моментах превосходит непосредственно командование в первую очередь НАТО, чьи инструкторы дают указания ВСУ.

«Соответственно это говорит о том, что поражение и, мягко говоря, непосредственно ситуация, связанная с тем, что в скором времени, а это буквально месяцы, обрушится [украинский] фронт, — это уже абсолютная чистейшая правда и изменить это невозможно», — считает Мингалев.

Ранее, 1 ноября, газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Украина столкнется с серьезной нехваткой военных в течение полугода или года. В Пентагоне уточнили, что Киев лишил себя возможности защищать изначальные цели, поскольку перебросил множество солдат для нападения на Курскую область.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что кадровый ресурс ВСУ стремительно истощается, однако говорить о том, что он полностью исчерпан, пока нельзя. Он добавил, что на Западе понимают, что бюджеты на помощь Киева уменьшаются, а постоянная поддержка влияет на обороноспособность и социальную политику самих доноров. Население западных стран начинает осознавать, что киевский режим находится в безвыходном положении, а его спонсоры стали заложниками собственной геополитики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.