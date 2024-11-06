Алжир продемонстрировал недавно приобретенный АРК "Зоопарк-1М"

ЦАМТО, 5 ноября. Алжир 1 ноября в ходе военного парада, посвященного 70-летию Алжирской революции, представил недавно приобретенный радиолокационный комплекс разведки позиций ракет и артиллерии 1Л260 "Зоопарк-1М".

Комплекс разработан НПО "Стрела" (входит в концерн ПВО "Алмаз-Антей").

Приобретение Алжиром российской радиолокационной системы "Зоопарк-1М" свидетельствует о текущей стратегии страны по модернизации вооруженных сил с использованием самых современных, проверенных на практике российских военных технологий.

За последние два десятилетия Алжир неуклонно увеличивал закупки современной российской военной техники по всей номенклатуре для всех видов ВС, включая танки Т-72 и Т-90С, БМПТ-72 "Терминатор-2", ПТРК "Корнет-Э" и "Метис-М1", РСЗО БМ-30 "Смерч" и ТОС-1А "Солнцепек", ОТРК "Искандер-Э", вертолеты Ми-28НЭ, Ми-171Ш, Ми-26Т2 и Ка-32С, ракетные катера проекта 22160, корветы проекта 20382 и подводные лодки проекта 636.1, УБС Як-130, истребители МиГ-29М/М2 и Су-30МКА. По неподтвержденным данным, Алжир также является первым заказчиком истребителя пятого поколения Су-57.

"Зоопарк-1" (индекс ГРАУ 1Л219М) – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (РЛС контрбатарейной борьбы). Предназначен для разведки позиций огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО и др.), расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля над беспилотными летательными аппаратами.

Обеспечивает одновременное обнаружение до 70 позиций в минуту, выдачу координат огневых позиций до момента падения снаряда (в течение 20 сек. после залпа), автоматизированный обмен информацией с командным пунктом управления. Имеет модульное исполнение и высокую устойчивость к воздействию радиоэлектронных помех.

В состав комплекса входит радиолокационная станция (РЛС, 1Л259) на шасси МТ-ЛБу, машина технического обслуживания (МТО, 1И30) на автомобиле Урал-43203 для проведения регламентных и ремонтных работ, электростанция ЭД30-Т230П-1 РПМ1 на прицепе 2-ПН-2, автономные средства ориентирования и топопривязки.

До настоящего времени информации о поставках на экспорт данного комплекса не имелось.