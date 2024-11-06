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ЦАМТО

На Тайвань доставлены первые РСЗО M-142 HIMARS

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Источник изображения: Фото: mapn.ro

ЦАМТО, 5 ноября. По информации источника тайваньского новостного агентства CNA, на Тайвань в октябре была доставлена первая партия закупленных в США реактивных систем залпового огня M-142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

Точное количество доставленных РСЗО не раскрывается. В настоящее время они находятся на артиллерийской базе в Тайчжуне, где проводится курс подготовки личного состава эксплуатации и боевому применению установок. M-142 HIMARS предназначены для 58-го командования артиллерией 10-го армейского корпуса, дислоцированного в Тайчжуне.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" 11 РСЗО M-142 HIMARS, 64 оперативно-тактических ракет M57 (ATACMS), а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость заказа была оценена в сумму 436,1 млн. долл.

Министерство национальной обороны Тайваня подтвердило, что подписало с Американским институтом на Тайване (AIT) контракты на поставку РСЗО M-142 HIMARS и систем береговой обороны на базе ПКР "Гарпун" в июне 2021 года.

В мае 2023 года МНО Тайваня объявило о закупке в США 18 дополнительных M-142 HIMARS. Причиной данной покупки стали проблемы с приобретением в США 155-мм самоходных гаубиц M-109A6 "Паладин". Таким образом, общее число законтрактованных Тайванем M-142 HIMARS возросло до 29 ед. Кроме того, предполагается закупить в общей сложности 84 ОТР ATACMS по сравнению с 64 первоначально запрошенными, а также 864 реактивных боеприпаса. Общий бюджет проекта был установлен в размере 32,52 млрд. тайв. долл. (1,07 млрд. долл. США).

Поставки ВС Тайваня РСЗО первой партии должны начаться в 2024 году, второй партии – в 2026 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Продукция
HIMARS
M109
Проекты
2020-й год
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