Празднование 100-летия академика М. Ф. Решетнёва.

В Железногорске, Москве и Красноярске пройдёт ряд мероприятий, приуроченных к юбилею основателя сибирского спутникостроительного предприятия.

3 ноября в 17:30 в Музейно-выставочном центре Железногорска откроется фотовыставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения академика Михаила Фёдоровича Решетнёва. На ней будут представлены исторические снимки, копии документов, а также предметы, имеющие отношение к предприятию.

7 ноября в российской столице в Мемориальном музее космонавтики начнёт работу экспозиция, посвящённая выдающемуся конструктору ракетно-космической техники.

В день рождения Михаила Фёдоровича Решетнёва – 10 ноября – в Железногорске в 11:00 стартует легкоатлетический полумарафон. На 12:00 намечено возложение цветов к памятникам академику на городском кладбище и на площади перед административным зданием предприятия. В 17:00 в железногорском Дворце культуры начнётся праздничный концерт, на котором прозвучит музыкальная пьеса, написанная в память о сибирском спутникостроителе.

В этот же день в Москве, в павильоне «Космос и авиация» на ВДНХ будет открыт обновлённый стенд М. Ф. Решетнёва.

11 ноября в Демонстрационно-выставочном центре железногорского спутникостроительного предприятия пройдёт торжественное собрание. На нём наградят сотрудников компании, отличившихся при выполнении трудовых обязанностей.

Также при участии космической фирмы 20 ноября в Красноярске состоится праздничное мероприятие Сибирского государственного университета науки и технологий имени М. Ф. Решетнёва.