Впервые показаны ТОС-1А "Солнцепек" с усиленной заводской защитой от дронов

Новая партия ТОС-1А "Солнцепек" отравлена российским военным. Официальный новостной канал Концерна УралВагонЗавод разместил у себя видео обновленной боевой машины.

Коллектив конструкторов, учитывая высказанные пожелания наших воинов, участвующих в специальной военной операции, провел значительный объем работ, в ходе которых модернизированы образцы боевых машин тяжелых огнеметных систем.

Как отмечается, перед тем, как отправить технику в распоряжение заказчика, ей были устроены положенные пробеговые испытания. Специалисты оценили, насколько качественно проведен монтаж, какова работоспособность приборного комплекса и механизмов. В различных дорожных условиях проверялись ходовые качества ТОС-1А.

В 2023 году предприятие увеличило выпуск подобной техники. Произошло расширение производственных мощностей, произошёл переход на круглосуточный режим работы и увеличилась численности персонала.

ТОС-1А "Солнцепек" с усиленной заводской защитой от дронов. Источник: Уралвагонзавод

Президент России Владимир Путин на встрече с активом участников форума "Все для Победы!" в Туле заявил, что на фронте становится всё больше "Солнцепеков", и отметил их высокую эффективность.

Фото и видео: Уралвагонзавод