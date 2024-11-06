На научном форуме в Самаре назвали перспективные российские авиационные проекты

В России разрабатывают новые самолеты

В рамках форума «Наука будущего — наука молодых» российскими учеными, помимо прочего, были названы перспективные отечественные проекты в области самолетостроения.

Как отмечали докладчики, в России сейчас отмечается рост авиационных перевозок, что связано с развитием туризма, заметно увеличившейся деловой активностью, а популярные маркетплейсы требуют все большего увеличения объемов грузоперевозок. По словам вице-президента РАН и руководителя ЦАГИ Сергея Чернышева, российские специалисты уже работают над новыми моделями воздушных судов, среди которых он назвал дальнемагистральный самолет повышенной вместимости, выполненный по схеме «летающее крыло» и обладающий на 25 % улучшенной аэродинамикой относительно актуальных моделей.

Сергей Чернышев. Источник: techcult.ru

Также Чернышев кратко рассказал о перспективном сверхзвуковом пассажирском авиалайнере с дальностью полетов порядка 7500 км, а также о «зеленом» самолете, имеющем силовые установки с открытым ротором и обеспечивающем до 15 % экономии топлива. Что касается малой авиации, то в России сейчас идут исследовательские работы по реактивному бизнес-джету и летательным аппаратам с вертикальным взлетом и посадкой для внутригородских полетов.

Макс Антонов