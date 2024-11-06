В России рассказали о снятых в павильоне кадрах «Аполлона-11»

Прокопьев: американцы были на Луне, но кадры миссии могли сделать в павильоне

Американские астронавты были на Луне, но некоторые кадры миссии «Аполлон-11» могли снять в павильоне на Земле. Об этом рассказал космонавт, герой России Сергей Прокопьев, передает РИА Новости.

Американцы высадились на Луну 20 июля 1969 года. Кадры высадки транслировали по всему миру, кроме СССР и Китая. Однако реальность записи до сих пор подвергается сомнению.

«Не все верят, что это (полет американцев на Луну — прим. "Ленты ру") было, но, тем не менее, по рассказам наших коллег, которые старшего поколения, которые были участниками этих событий, они говорят: "Мы действительно все это наблюдали, знаем, как это было"», — сказал Прокопьев на форуме «Знание. Первые».

При этом он допустил, что некоторые кадры могли снять в павильоне. По его словам, запись нужна была для отчета перед налогоплательщиками. Прокопьев подчеркнул, что в 1960-х создать на Луне почти полноценный фильм, который представили в США, было достаточно сложно.

В октябре замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов Китая Линь Сицян сообщил, что цель КНР — высадить человека на Луну в 2030 году.