Игорь Кириллов рассказал об угрозе провокаций с использованием ядерных материалов со стороны Украины

ЦАМТО, 5 ноября. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел брифинг по вопросам угрозы провокаций с использованием ядерных материалов со стороны Украины.

Ниже выступление И.Кириллова приведено в изложении Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

"Министерство обороны Российской Федерации продолжает изучать материалы о нарушениях Украиной вопросов, касающихся радиационной безопасности.

Напоминаем, что в 2022 году вооруженными силами Украины было нанесено 49 огневых ударов с использованием артиллерии и беспилотных летательных аппаратов по объектам Запорожской атомной электростанции. Целью ударов являлись ядерные реакторы, хранилища свежего и отработавшего ядерного топлива, а также другие объекты критически важной инфраструктуры.

В результате этих атак станция пять раз оставалась без внешнего электроснабжения, что создавало реальную угрозу возникновения техногенной катастрофы.

Обстрелы станции со стороны ВСУ поначалу не вызывали опасения у мирового сообщества, так как по заключению специалистов Кембриджского университета риск радиационного заражения был минимальным.

Однако проведенный нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, подтвержденный впоследствии профильными европейскими организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ в случае аварии затронет практически всю Европу. Только после этого, а также после размещения на станции экспертов МАГАТЭ, ее обстрелы практически прекратились.

Вместе с тем, до настоящего момента продолжаются атаки на объекты промышленной площадки и города-спутника Энергодара, в котором проживает персонал станции.

Служба безопасности Украины осуществляет диверсионно-террористическую деятельность, в том числе в отношении работников ЗАЭС и представителей органов власти. Жители города постоянно подвергаются психологическому давлению и шантажу. Угрозы поступают в адрес родственников персонала станции, проживающих на подконтрольных Киеву территориях.

Хотелось бы отметить, что обстрелы критически важных объектов инфраструктуры могут привести к необратимым последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима-1".

Напомним, что в 1986 году уже через сутки после аварии на Чернобыльской электростанции приборы радиационного контроля Швеции, расположенные от нее на удалении более 1 тыс. км, зафиксировали десятикратное превышение фоновых значений уровней радиации. В результате Чернобыльской катастрофы более 20 тысяч квадратных километров территории 17 европейских государств оказались загрязненными радиоактивными материалами.

Обращаю внимание, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции.

Министерству обороны Российской Федерации стал доступен доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который учитывался при планировании операции и в соответствии с которым радиоактивному заражению в случае аварии подвергнется лишь Российская Федерация: "…зона расположения Курской АЭС находится под действием южных ветров, которые транспортируют выбросы на протяжении первых и последующих 12 часов в северном направлении над территорией Российской Федерации… На территории Украины изменения фоновых значений гамма-излучения не будет".

Вместе с тем с большей долей вероятности ситуация могла бы развиваться по совершенно другому сценарию. С учетом различных факторов при крупномасштабной аварии на АЭС радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС.

Более серьезные опасения вызывают попытки ядерного шантажа со стороны Украины.

Так, в ходе встречи с кандидатом в президенты США Трампом в октябре 2024 года глава киевского режима Зеленский в ультимативной форме запросил ускоренное членство в НАТО или разрешение обладать ядерным оружием.

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года им уже тогда было заявлено о намерении восстановить ядерный статус Украины.

Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу. Ее основные исполнители – это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, а также Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве.

Хотелось бы отметить, что с 2021 года финансирование указанных институтов увеличились на порядок, а суммарный объем закупок – в 20 раз. Столь резкий рост государственных расходов также свидетельствует о попытках Киева реализовать свою ядерную программу.

Несмотря на отсутствие в настоящее время технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать так называемую "грязную бомбу".

Для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники.

В одном из брифингов мы отмечали, что Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. Маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы лично курирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Особую настороженность вызывает представленный на слайде доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру Шмыгалю. В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области. В докладе отмечено, что "…утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария…".

Украинские власти уклоняются от предоставления экспертам МАГАТЭ полного доступа ко всем объектам, находящимся в Чернобыльской зоне отчуждения, задерживают направление подробной отчетности о количестве и состоянии находящихся там радиоактивных отходов. Киев отказывается от привлечения МАГАТЭ к решению задач учета и контроля ядерных материалов, поступающих в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива.

В связи с этим хотел бы обратить внимание на методические материалы, по которым происходит обучение представителей СБУ. Одно из направлений обучения затрагивает вопросы применения "грязной бомбы", в частности, моделируется ситуация с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей.

Сложно представить, что подобное направление взаимодействия украинских спецслужб и управления по уменьшению угрозы минобороны США (ДИТРА) укладывается в формат "защитных мероприятий".

Вместе с тем, по имеющейся в Минобороны России информации, ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики.

Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции "Короткое замыкание".

В данной операции должны были участвовать украинские силы специальных операций. Для достижения поставленной цели предполагалось задействование РСЗО HIMARS и ударных беспилотных комплексов.

Благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован.

Напомню, что подобные попытки уже предпринимались украинскими подразделениями в 2022 году, когда спецназ главного управления разведки Украины с участием иностранных наемников пытались форсировать Каховское водохранилище, чтобы создать плацдарм для захвата ЗАЭС.

Хотелось бы обратить внимание еще на один аспект.

До начала проведения специальной военной операции Соединенные Штаты Америки заявляли, что радиологическое оружие не относится к оружию массового поражения. При этом в 2023 году, в то время, когда Минобороны России впервые выразило опасения о создании Украиной "грязной бомбы" и ее подрыве с целью обвинения в этом Российской Федерации, позиция Вашингтона кардинально изменилась. По инициативе США была внесена и принята Генеральной ассамблеей ООН резолюция, которая осуждает применение радиологического оружия.

Учитывая существующую сеть международных информационных систем радиационного мониторинга, а также потенциал аккредитованных МАГАТЭ радиохимических лабораторий, которые достоверно определят характер подорванного устройства и его изотопный состав, скрытное проведение подобной акции невозможно.

Вместе с тем с учетом того, что на Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном, российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию, направленную против населения Российской Федерации, с целью дискредитации органов государственной и местной власти, распространения панических настроений, дестабилизации обстановки и, тем самым, противодействия задачам специальной военной операции.

Министерство обороны Российской Федерации совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти продолжит мониторинг радиационной, химической, биологической обстановки, а также анализ ядерных угроз со стороны Украины и будет Вас информировать".